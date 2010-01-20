محدود کردن دوره های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، آموزشی و رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان که با حضور مسئولان شهری و دانشگاهی برگزار شد اظهار داشت: امروز دانشگاه آزاد در شاخص مقالات ISI در کشور دارای مقام اول است.

وی با اشاره به میزان دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در پایان سند چشم انداز گفت: در پایان سند چشم‌انداز تعداد دانشجویان دانشگاه باید به دو میلیون و 500 هزار نفر، تعداد اعضای هیئت علمی به 109 هزار نفر، تعداد مقالات علمی به 197 هزار و تعداد کتاب‌های تالیفی به 25 هزار عدد افزایش یابد.

جاسبی با اشاره به بحران ورود داوطلبان دوره‌های تحصیلات تکمیلی به دانشگاهها خاطر نشان کرد: محور توسعه در آموزش عالی باید به دوره‌های تحصیلات تکمیلی تعمیم پیدا کند تا از این طریق از خروج ارز و نیروی انسانی جلوگیری شود.