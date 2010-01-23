نمایشگاه نقاشی با موضوع قاجار در نگارخانه آریا

طاهر نیکخواه ابیانه نقاش در مورد نمایشگاهی که قرار است در نگارخانه آریا برگزار شود، به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه مواجهه با تاریخ نام دارد. البته نمایشگاه قبلی‌ام نیز همین عنوان را داشت اما در این دوره صرفا دوران قاجار موضوع کارهایم است، درحالی که در نمایشگاه قبلی یک رویکرد کلی به تاریخ داشتم. این‌بار درباره شاهان قاجار شوخی و آنها را در نقاشی‌هایم نقد کردم مثل به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه.

او درباره علاقه خود به تاریخ توضیح داد: مردم ما یک نوع افتخار به تاریخ گذشته دارند ولی هرچه به سمت دوران معاصر می‌آئیم، دچار فراموشی می‌شویم. ناآگاهی از تاریخ موجب شده است گاهی حوادثی برایمان پیش بیاید که قبلا هم مانند آنها را تجربه کرده‌ایم.

مدیر گروه نقاشی دانشگاه قطب راوندی در ادامه به قیمت آثار ارائه شده در این نمایشگاه اشاره کرد: من از ابتدا موافق قیمت‌های نجومی نبودم. گاهی شاهد بودم قیمت آثار دانشجویان با قیمت اساتید نزدیک است اما من سعی کردم از ابتدا یک رویه متوسط در پیش بگیرم و برای همین کارهایم در این نمایشگاه قیمتی در حدود یک میلیون تومان دارند.

نمایشگاه مواجه با تاریخ شامل 12 اثر است که شش اثر متعلق به مجموعه "تو هم خواهی رفت عزیرم" است و شش اثر هم از مجموعه تاریخی که به صورت مفهومی نقاشی شده‌اند.

این نمایشگاه از اول بهمن به مدت 11 روز در نگارخانه آریا به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباس آباد، کوچه زرین، شماره 10، طبقه اول مراجعه کنند.