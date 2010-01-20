به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کیارشی با اشاره به مشارکت بیش از 90 درصد مردم در مرحله اول این طرح، افزود: کسانی که در مرحله اول ثبت نام نکرده اند می بایست در اوایل سال آینده بر اساس اطلاع رسانی که انجام می شود اقدام کنند.

کیارشی پرداخت نقدی یارانه را تنها از طریق شناسایی میزان دقیق درآمدهای همه خانواده ها ممکن دانست و یادآور شد: مرحله دوم طرح که از سوم بهمن ماه بر اساس زمانبندی اعلام شده انجام می گیرد تنها برای تصحیح و به روز کردن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور است.

وی باذکر اینکه ممکن است وضعیت اقتصادی برخی ازخانوارها از زمان اعلام وضعیت اقتصادیشان در مرحله اول تا به اکنون تغییر کرده باشد که مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار جهت کسب اطلاع از این تغییر وضعیت است، گفت: سایت مرکز آمار ایران جهت اجرای مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی به گونه ای طراحی شده که هر فردی که وضعیت ثبت شده اقتصادی خود را قبول نداشته باشد آن را اعلام می کند.

کیارشی افزود: در این مرحله در صورتی که با مراجعه به سایت، اطلاعات ثبت شده از آنان در خصوص میزان دارایی ها، درآمدها و وضعیت اقتصادی خود را با واقعیات زندگی خود مطابق نمی دانند تنها گزینه قبول ندارم را انتخاب می کنند ولی پس از آن می بایست مستندات، مدارک، اسناد و اعتراضاتشان را در زمان دیگری که اعلام می شود ارائه دهنده تا نسبت به تصحیح اطلاعات ثبت شده از آنان اقدام شود.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با ذکر اینکه ستاد ویژه مرحله دوم طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی در استان تهران برای تحت پوشش قرار دادن بیش از 14 میلیون نفر آمادگی کامل دارد، تصریح کرد: دفاتر و مراکز پستی و ICT در مناطق شهری و روستایی استان آمادگی کاملی برای مراجعه افرادی که دسترسی به رایانه و اینترنت ندارد را دارد و اپراتورهای این مراکز اقدام به ورود و تصحیح اطلاعات اقتصادی مراجعه کنندگان می کنند.

کیارشی تهیه سامانه و بانک اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور را یک دستاورد و یکی از آرزوهای بزرگ این کشور از سالهای دور خواند و با بیان اینکه این سامانه با کمک و مشارکت همه مردم برای برنامه ریزی و ساماندهی هر چه بهتر وضعیت اقتصادی کشور موجود است، تصریح کرد: کسانی که کد رهگیری تحویل داده شده در مرحله اول در سال گذشته را نداشته و مفقود کرده اند می توانند از شنبه 3/11/88 به مراکز و دفاتر پستی مراجعه کنند.

معاون استاندار تهران گفت: سامانه پیام کوتاه به شماره 300000 از شنبه آماده است تا با دریافت کد ملی خوشه های تعیین شده هر فرد را اعلام کند.

کیارشی با ذکر اینکه شهروند در همان زمان مقرر تعیین شده برای ورود به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir مراجعه کنند، به تشریح نحوه ورود به سایت و اصلاح اطلاعات پرداخت.

وی با بیان اینکه ابتدا می بایست کد رهگیری ده رقمی و کد ملی سرپرست خانوار را برای ورود به سایت وارد نموده و پس از دریافت یک عدد و حروف رمزی آنرا نیز وارد کنند، گفت: پس از آن، سایت اینترنتی وضعیت درآمدی، مالکیت و تمامی اطلاعات اقتصادی آن فرد و خانوار وی را نشان می دهد که در صورتی که آن فرد آن اطلاعات را قبول داشته باشد گزینه قبول دارم و در صورتی که آن را قبول نداشته باشد گزینه قبول ندارم را انتخاب می کند.