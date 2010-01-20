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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

رئیس جمهوراز نمایشگاه دستاوردهای نخبگان کشور بازدید کرد

رئیس جمهوراز نمایشگاه دستاوردهای نخبگان کشور بازدید کرد

رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاوردهای نخبگان جوان ایران بازدید کرد و در جریان آخرین فعالیت های آنان قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروزچهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت به همراه جمعی از اعضای هیئت وزیران ضمن بازدید از این نمایشگاه با توضیحات نخبگان، از آخرین نوآوری ها و اختراعات آنان مطلع شد .
 
 

 

کد مطلب 1020885

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