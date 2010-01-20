رئیس جمهوراز نمایشگاه دستاوردهای نخبگان کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروزچهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت به همراه جمعی از اعضای هیئت وزیران ضمن بازدید از این نمایشگاه با توضیحات نخبگان، از آخرین نوآوری ها و اختراعات آنان مطلع شد .



