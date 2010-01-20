دایره جنگ به شرق گسترش یافت / صنعا در پی کشتن فرمانده مرده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، نیروی هوایی یمن امروز در حملات از هدف قرار دادن یکی از پایگاه های القاعده در شرق یمن خبر داد که آن را محل اصلی اقامت "عایض الشبوانی" اعلام کرده است.

بر این اساس، پس از بمباران هوایی این منطقه در شرق یمن درگیری های پراکنده همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اخیرا منابع دولتی در یمن از کشته شدن الشبوانی و پنج نفر دیگر از نیروهای القاعده در درگیری ها خبر داده بودند.

این تناقضات در حالی افزایش یافته است که اخیرا دولت یمن در تحولی ناگهانی از ورود نیروهای القاعده به عرصه جنگ یمن خبر داد.

به نظر می رسد یمن در نظر دارد به این بهانه و با پشتیبانی نیروهای آمریکایی دایره جنگ و نا آرامی ها را در این کشور در جهت امیال شوم خود علیه شیعیان این کشور توسعه دهد.

موضع گیری قبایل یمن علیه دولت

از سوی دیگر، پایگاه خبری از کمک مردم قبایل یمن به "انور العولقی" از رهبران حرکتهای جهادی یمن و از چهره های مخالف دولت خبر می دهند. العولقی اخیرا از سوی دولت یمن و واشنگتن تحت پیگرد قرار گرفته است.

بر این اساس، قبیله العوالق یمن از دسترسی نیروهای پلیس به منطقه ای که رهبر وابسته به این قبیله در آن حضور داشته است جلوگیری کرده است.

بر این اساس، قبایل یمنی با توجه بمبارانهای اخیر نیروی هوایی یمن علیه غیر نظامیان این مناطق که دهها کشته بر جای گذاشته است، علیه دولت موضع گرفته اند.

واشنگتن العولقی را به دیدار با "عمر فاروق عبدالمطلب" جوان نیجریه ای، قبل از تلاش برای انفجار هواپیمای آمریکایی در آستانه کریسمس متهم کرده است.

تحولات دیگر یمن

- از طرفی با وجود انتشار اخباری متناقض درباره کشته شدن "عبدالملک الحوثی" رهبر گروه حوثی، یک مقام دولتی با تاکید بر اینکه وی کشته نشده، اظهار داشت : یکی از پاهای رهبر حوثی ها قطع شده و از برخی نواحی دیگر نیز زخمی شده است.

- از سوی دیگر منابع آگاه با اشاره به ادامه بمباران هوایی مناطق مرزی یمن توسط نیروی هوایی عربستان، می گویند : درگیری های زمینی همچنان در این منطقه ادامه دارد و پیشروی نیروهای دولتی یمن به سوی منطقه استراتژیک جبل دخان ادامه دارد.

- همچنین سخنگوی دولت آمریکا از قرار گرفتن شبه نظامیان یمنی در فهرست گروه های تروریستی این کشور خبر داد.