شاهنامه خوانی مرشد صادقی در شبکه فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه "در قلمرو تاریخ" از دوم بهمن ماه، جمعه هر هفته علاوه بر شاهنامه‌خوانی حوزه‌های اسطوره و تاریخ ایران زمین بررسی خواهد شد.

فرامرز علیخانی سردبیر این برنامه گفت: برای اعتلای فرهنگ غنی ایران زمین روزهای جمعه هر هفته پای نقل مرشد امیر صادقی می نشینیم که از شاهنامه حکمت آموز حکیم طوس برایمان روایت کند.

وی افزود: در این برنامه پس از روایت مرشد صادقی چند کارشناس حوزه تاریخ درباره تطبیق اسطوره و تاریخ گفتگو می‌کنند.

برنامه "در قلمرو تاریخ" مجموعه‌ای است که هر هفته جمعه از ساعت 13 تا 13:30 برای علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ ایران در گروه مطالعات فرهنگی شبکه فرهنگ تهیه و پخش می‌شود.

