  1. هنر
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

شاهنامه خوانی مرشد صادقی در شبکه فرهنگ

شاهنامه خوانی مرشد صادقی در شبکه فرهنگ

شبکه فرهنگ رادیو از آغاز بهمن ماه با برنامه شاهنامه خوانی مرشد صادقی میزبان دوستداران اسطوره‌های ایرانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه "در قلمرو تاریخ" از دوم بهمن ماه، جمعه هر هفته علاوه بر شاهنامه‌خوانی حوزه‌های اسطوره و تاریخ ایران زمین  بررسی خواهد شد.

فرامرز علیخانی سردبیر این برنامه  گفت: برای اعتلای فرهنگ غنی ایران زمین روزهای جمعه هر هفته پای نقل مرشد امیر صادقی می نشینیم که از شاهنامه حکمت آموز حکیم طوس برایمان روایت کند.

وی افزود: در این برنامه پس از روایت مرشد صادقی چند کارشناس  حوزه تاریخ درباره تطبیق اسطوره و تاریخ  گفتگو می‌کنند.

  برنامه "در قلمرو تاریخ" مجموعه‌ای است که هر هفته جمعه از ساعت 13 تا 13:30 برای علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ ایران در گروه مطالعات فرهنگی شبکه فرهنگ تهیه و پخش می‌شود.

کد مطلب 1020890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها