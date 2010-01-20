شاهنامه خوانی مرشد صادقی در شبکه فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه "در قلمرو تاریخ" از دوم بهمن ماه، جمعه هر هفته علاوه بر شاهنامهخوانی حوزههای اسطوره و تاریخ ایران زمین بررسی خواهد شد.
فرامرز علیخانی سردبیر این برنامه گفت: برای اعتلای فرهنگ غنی ایران زمین روزهای جمعه هر هفته پای نقل مرشد امیر صادقی می نشینیم که از شاهنامه حکمت آموز حکیم طوس برایمان روایت کند.
وی افزود: در این برنامه پس از روایت مرشد صادقی چند کارشناس حوزه تاریخ درباره تطبیق اسطوره و تاریخ گفتگو میکنند.
برنامه "در قلمرو تاریخ" مجموعهای است که هر هفته جمعه از ساعت 13 تا 13:30 برای علاقهمندان فرهنگ و تاریخ ایران در گروه مطالعات فرهنگی شبکه فرهنگ تهیه و پخش میشود.
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