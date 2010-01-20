نخستین نمایشگاه تجهیزات و خدمات پزشکی در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر علمی نمایشگاه تجهیزات و خدمات پزشکی خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتنتاح این نمایشگاه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی کامل پزشکان با نحوه نگهداری تجهیزات و کالیبراسیون دوره ای و بالابردن دانش علمی متخصصین این حوزه عنوان کرد.

امین اله گلرو از برگزاری شش عنوان کارگاه آموزشی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این کارگاه ها به صورت رایگان برگزار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت مهندسی تجهیز طب کویر بیرجند با بیان اینکه امروز خدمات درمانی نوین وابستگی کامل به تکنولوژی دارد، افرود: از پایان جنگ جهانی دوم، همواره حوزه های مهندسی و پزشکی باهم درآمیخته بوده و این فرآینده تکاملی به تولد دانش پویایی به نام مهندسی پزشکی منجر شده است.

گلرو با بیان اینکه امروزه پیشرفقت های جدید در عرصه های تکنولوژی، عملا متخصصین امروز پزشکی را که خواهان رفاه حال بیمارنشان هستند، احاطه کرده است، افزود: نقش پزشکان و پرستاران نسبت به گذشته تغییر کرده و علاوه بر برآوردن نیاز بیماران باید عملکرد طیف وسیعی از ابزارهای پزشکی را نیز درک کنند، لذا لزوم آموزش صحیح و مدوام در عرصه مهندسی تجهیزات پزشکی کاملا مشخص شده است.

وی بر لزوم توجه به استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی و توجه بیشتر به حوزه نگهداری( PM ) تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، توجه به بعد مسافت مرکز استان از کلانشهرها و عدم ارائه شدن خدمات پس از فروش در منطقه خراسان جنوبی و توجه به مسئله کالیبراسیون دوره ای تجهزات تاکید کرد.

به گفته وی مراقبت از بیماران استومی، آموزش و مدیریت راه های هوایی (جامعه هدف جراحان عمومی و متخصصین بیهوشی و پرستاران)، نحوه اجرای سیکل کامل استرلیزاسیون در مراکز پزشکی (دندانپزشکان، پرستاران و دندانپزشکان)، آشنایی و نحوه انتخاب پانسمان های مدرن (مهندسین پزشکی، مسئولین فنی و کلیه کاربران تجهیزات پزشکی)، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و نگهداری پیشگیرانه ( PM ) تجهیزات پزشکی از جمله کارگاه های این نمایشگاه است.

دبیر علمی نمایشگاه تجهیزات و خدمات پزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: این نمایشگاه از 30 دی ماه تا سوم بهمن ماه از ساعت 16 تا 21 جهت بازدید عموم باز است.