اطلاعات درست از وضعیت مالی شهرداری تهران ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پور زرندی گفت: امروزه اطلاعات ارزشمندترین منبع برای اتخاذ تصمیم مناسب است از این رو طبیعی است وقتی اطلاعات مربوط به داراییها، دیون و بدهیهای شهرداری به طور کامل در حسابها ثبت شود امکان تنظیم بودجه و مراقبت اصولی از دارایی های منقول و غیر منقول شهردرایها نیز فراهم می شود.

وی ادامه داد: حسن انعکاس داراییها در دفاتر این است که پس از این برای انجام هرگونه تغییر حتما بایستی تشریفات اداری مربوطه انجام و لذا همواره ردی از اموال شهرداری در سوابق حسابداری ملاحظه شود.

معاون شهردار تهران گفت: استقرار نظام مالی مناسب در شهرداریها می تواند به ارائه اطلاعات مناسب و درست از وضعیت شهرداری شود و زمینه مناسبی برای پاسخگویی و پاسخ خواهی را نیز فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به تغییر روش حسابداری از نقدی به تعهدی در شهرداری تهران افزود: در سنوات گذشته که روش حسابداری نقدی در شهرداری تهران بوده است بسیاری از رویدادهای مالی از قبیل داراییها اختصاصی شهرداری، بخش قابل توجهی از دیون و مطالبات شهرداریها، مشارکتها و سرمایه گذاریها در دفاتر شهرداریها ثبت نشده و با استقرار روش جدید ضررورت داشت این رویدادها با استفاده از تکنیکهای مختلف حسابداری و حسابرسی شناسایی و در حسابها ثبت می شد.

پور زرندی گفت: تدوین آیین نامه و دستورالعملهای مورد نیاز، انجام نظام نرم افزاری مناسب و متناسب با تغییرات و اصلاح نظامهای مالی شهرداری تهران پس از تغییر روش حسابداری شهرداری تهران مورد نیاز بود که بلافاصله پس از این تغییر بحث تدوین دستورالعمل حسابداری تعهدی مطرح و آیین نامه و دستورالعملهای لازم تهیه شد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: تهیه نرم افزارهای مرتبط با این روش در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت و نهایتا اصلاح نظامات مالی شهرداری تهران در اوایل سال جاری آغاز شد.