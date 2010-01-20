مدیران ضعیف کرمانشاه از طریق رسانه ها به مردم معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح جعفر آباد با تاکید بر تسریع در انجام پروژه های عمرانی استان، اظهار داشت: اگر قرار است پروژه ای به کندی احداث شود بهتر است اصلا آن پروژه انجام نشود.

وی افزود: تقاطع غیر همسطح جعفرآباد باید تا هشتم فروردین ماه 1390 به بهره برداری برسد و هر هفته این پروژه توسط مدیران و رسانه ها مورد بازدید قرار گیرد و چنانچه درموعد مقرراین پروژه احداث نشود، اعتباری بابت آن به شهرداری اختصاص نمی یابد.

هاشمی بیان کرد: استانداری تمامی مقدمات لازم جهت اجرای این پروژه مهم که بار ترافیکی سنگین شمال به جنوب شهر را از مسیر بزرگراه امام (ره) از بین می برد فراهم ساخته و تمامی همکاری های لازم را با شورای شهر و شهرداری داشته است، بنابراین حساسیت خاصی نیز بر این پروژه دارد،چرا که احداث آن نقش موثری در رفاه مردم کرمانشاه دارد.

عملیات اجرایی سه تقاطع غیر هم سطح سال آینده در کرمانشاه آغاز می شود

منوچهر فخری شهردار کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: این پروژه حدود هشت میلیارد اعتبار نیاز دارد که سه و نیم میلیارد آن صرف انجام پروژه و بقیه باید به دستگاه های دیگر داده شود.

وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: طول مسیر این تقاطع 630 متر و عرض آن 35 متر است که 318 شمع در این پروژه به کار خواهد رفت.

فخری افزود: این تقاطع در مدت 15 ماه توسط پیمانکار چی چست برآیند احداث خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت نگران کننده ترافیک شهر کرمانشاه گفت: هم اکنون وضعیت ترافیکی شهر کرمانشاه به شرایط نگران کننده ای رسیده به گونه ای که باید به سرعت نسبت به انجام برنامه هایی که منجر به رفع بخشی از مشکلات شود، اقدام کرد.

شهردارکرمانشاه بیان کرد: در این راستا سال آینده عملیات اجرایی سه تقاطع غیر همسطح در میدان شهدا، میدان امام حسین و الهیه آغاز خواهد شد.

تقاطع غیرهم سطع جعفر آباد در مسیر کریدور شمال و جنوب شهر کرمانشاه واقع شده وهم اکنون یکی از گره های ترافیکی این مسیر محسوب می شود که مسئولان امیدوارند با احداث آن این مشکل کاملا برطرف شود.