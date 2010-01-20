82 درصد زنان همسر معتاد با اطلاع شوهر مواد مخدر مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رویا نوری روز چهارشنبه در نشست تخصصی اعتیاد با موضوع "بررسی عوامل تاب ‌آوری زنان همسر معتاد در برابر اعتیاد همسر" افزود: مصرف چندگانه مواد در همسر و آزار فیزیکی عوامل مهم عدم تاب‌ آوری در زنان همسر معتادان شناخته شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه 62 درصد همسران مردان معتاد در کنار شوهران خود مواد مخدر مصرف می‌کنند، تاکید کرد: متأسفانه آنچه عامل عدم تاب ‌آوری زنان همسر معتاد می‌شود رفتارهای شدید اعتیادی همسر است و ویژگی شخصیتی یا وضعیت اقتصادی پدری زن نمی‌تواند مانعی برای آسیب وارده به زنان شود.

به گفته وی عوارض سوء مصرف مواد، خشونت فیزیکی، افت وضعیت اقتصادی، اختلال در عملکرد جنسی و افکار و همچنین اقدام به خودکشی در میان زنان همسران معتاد با تفاوت معناداری نسبت به زنان شوهر سالم وجود دارد.