حمید رضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: اصولا نام یک مکان منطقه ای با حرف و ادعا تغییر نمی یابد و نام خلیج فارس سالهای متمادی است که بر این آبراه وجود داشته، دارد و خواهد داشت و سازمان ملل تاکید دارد که تمامی اسناد خود را بر اساس همین نام تنظیم کند.
سفیر سابق ایران در لبنان افزود: شاید اولین تاریخ نگارانی که نام این آبراه را خلیج فارس نهادند ایرانیها یا عربها نبوده و رومی ها بودند که این نام را به کار بردند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ادعا های مطروحه درباره سه جزیره ایرانی تنب کوچک ، بزرگ و ابوموسی گفت: موارد مطرح شده تماما سوء تفاهم هایی است که اغلب با مذاکره برطرف شده و اساسا هیچ گاه این مسائل به مرحله اختلاف نرسیده است.
دهقانی درباره لغو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نیز گفت: وقتی بازیهایی برای ایجاد همبستگی میان کشورهای اسلامی گذاشته شد بنابر این بود که همه کشورهای اسلامی درپی هم گرایی و وحدت باشند و این بازیها در حقیقت یاری رسان همبستگی بین مسلمانان بود و بنا نبود روزی نام انتخاب شده برای آن که نامی رسمی و قانونی و تاریخی است بهانه ای برای لغو بازیها شود .
دهقانی در گفتگو با مهر:
لغو گنندگان بازیهای اسلامی وحدت در منطقه را هدف قرار داده اند
رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه وزارت امور خارجه گفت:لغو کنندگان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی قبل از اینکه نام خلیج فارس را هدف قرار دهند وحدت میان مسلمانان ومردم منطقه ومنافع آنها را مورد هدف قرار داده اند.
حمید رضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: اصولا نام یک مکان منطقه ای با حرف و ادعا تغییر نمی یابد و نام خلیج فارس سالهای متمادی است که بر این آبراه وجود داشته، دارد و خواهد داشت و سازمان ملل تاکید دارد که تمامی اسناد خود را بر اساس همین نام تنظیم کند.
نظر شما