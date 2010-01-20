لغو گنندگان بازیهای اسلامی وحدت در منطقه را هدف قرار داده اند

حمید رضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: اصولا نام یک مکان منطقه ای با حرف و ادعا تغییر نمی یابد و نام خلیج فارس سالهای متمادی است که بر این آبراه وجود داشته، دارد و خواهد داشت و سازمان ملل تاکید دارد که تمامی اسناد خود را بر اساس همین نام تنظیم کند.



سفیر سابق ایران در لبنان افزود: شاید اولین تاریخ نگارانی که نام این آبراه را خلیج فارس نهادند ایرانیها یا عربها نبوده و رومی ها بودند که این نام را به کار بردند.



این استاد دانشگاه با اشاره به ادعا های مطروحه درباره سه جزیره ایرانی تنب کوچک ، بزرگ و ابوموسی گفت: موارد مطرح شده تماما سوء تفاهم هایی است که اغلب با مذاکره برطرف شده و اساسا هیچ گاه این مسائل به مرحله اختلاف نرسیده است.



دهقانی درباره لغو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نیز گفت: وقتی بازیهایی برای ایجاد همبستگی میان کشورهای اسلامی گذاشته شد بنابر این بود که همه کشورهای اسلامی درپی هم گرایی و وحدت باشند و این بازیها در حقیقت یاری رسان همبستگی بین مسلمانان بود و بنا نبود روزی نام انتخاب شده برای آن که نامی رسمی و قانونی و تاریخی است بهانه ای برای لغو بازیها شود .

