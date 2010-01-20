وزارت بهداشت در اصلاح ماده 90 برنامه چهارم کم کاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی ادیانی راد ظهر چهارشنبه در حاشیه آئین تودیع و معارفه روسای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جمع خبرنگاران افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کارنامه قابل قبولی نسبت به سایر وزارتخانه ها در ارزیابی عملکردی دیوان محاسبات مجلس داشته اما در خصوص ماده 90 برنامه چهارم نواقص زیادی وجود دارد.

وی افزود: این وزارتخانه در خصوص ماده 90 که شاه بیت سلامت مردم و کشور تلقی می شود باید به توان مضاعف دست یابد.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار وسوادکوه در مجلس تصریح کرد: به جهت اینکه مقوله بهداشت انتفاعی نیست، در برنامه چهارم مجلس قانونی تصویب کرده که آن طرح خودگران کردن بیمارستانها بوده است.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح خودگردانی بیمارستان، برخی از این مراکز خرجی بیشتر از درآمد دارند که باید در برنامه پنجم این نقیصه را برطرف کنیم زیرا خودگردانی بیمارستان ها نیاز به بازنگری دارد و امری کاملا کارشناسانه است.

ادیانی گفت: مجمع نمایندگان از این پس انتظار افزایش وضعیت موجود را دارد و باید شاهد هرچه سریعتر اجرایی شدن پروژه های مصوب سفرهای دولت در چارچوب بهداشت و درمان باشیم.

وی افزود: بخش اعظم اعتبارات حوزه بهداشت و درمان ملی بوده و سهم اعتبارات استانی اندک است بنابراین مدیران دستگاه ها باید بتوانند از طرح های ملی و اعتباری که در اختیار دارند سهم بیشتری را متوجه استان کنند تا عقب افتادگی های چند ساله جبران شود.

ادیانی افزود: تراز سهم مازندران تخصیصی بهداشت و درمان مازندران از متوسط میانگین کشوری پایین تر بوده که باید به سرعت چرخه توسعه دستگاه ها را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد ازلوایح حمایت از پرسنل نظام سلامت و ارتقاء وضع معاش کارکنان مراکز درمانی استقبال کند.

ادیانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمامی امکانات تبدیل شدن به تیپ یک را دارد از مسئولین وزارت بهداشت حاضر در جلسه گفت: باید هرچه سریع تر این مولفه ها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران فراهم شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از امکانات بهداری ها ، خانه های بهداشت و بیمارستان های مازندران درخدمت شهروندان ایرانی است، تصریح کرد: باید سرانه بهداشت و درمان مازندران در ایام پرتردد مسافران به استاندارد کشوری برسد تا خدمات رسانی پزشکی و درمانی به گردشگران با سهولت صورت گیرد.