اولین دادگاه قاتل سریالی زنان مسن قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این جلسه که با حضور رئیس دادگاه، چهار مستشار و معاون دادستان در حضور خانواده اولیاء دم و خبرنگاران در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد معاون دادستان کیفرخواست متهمه، مهین قدیری را در خصوص قتل صاحبخانه صفت الله مافی فر و شش زن به نامهای کبری قلیچ، بانو طاهرخانی، گرجی حاجی رجبی، عاتقه خراسانی و صغری تقی حلاجان قرائت کرد و خواستار مجازات قصاص برای متهمه شد.

معاون دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم همچنین با قرائت اسامی برخی متهمان دیگر پرونده از جمله خریداران طلاهای مسروقه، صادرکنندگان فاکتور جعلی فروش، مشارکت در فروش طلاجات مسروقه، ارائه ادله جعلی، نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی خواستار مجازات نامبردگان هم شد.

پس از قرائت متن کیفرخواست که با تاثر خانواده و اولیاء دم همراه بود وکیل و تعدادی از اولیاء دم با حضور در جایگاه سئوالات خود را در خصوص زوایای پنهان پرونده و مجهولات ذهنی خود از جمله همدست داشتن متهمه در قتلها و انتقال اجساد، انگیزه قاتل، ابهام مشارکت همسر متهمه در قتلها و علت عدم حضور نامبرده در دادگاه و میزان طلاهای مسروقه مطرح کردند و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده و صدور حکم قصاص متهمه شدند.

بعد از 2.5 ساعت که از جلسه گذشته بود متهمه مهین قدیری پشت تریبون قرار گرفت تا پاسخگوی سئوالات دادگاه باشد.

متهمه که خود را در چادر پوشانده بود با اعتراض اولیاء دم مبنی بر ظاهر کردن چهره و با دستور رئیس دادگاه چهره خود را نمایان کرد و به سئوالات رئیس دادگاه و اولیاء دم پاسخ گفت.

مشکلات مالی انگیزه قتلهای زنجیره ای بود

متهمه در جلسه دادگاه ضمن تشریح نحوه قتل مرد صاحب خانه و شش زن مسن گفت: تمامی مقتولان را ابتدا شناسایی می کردم و پس از اطمینان از داشتن طلا و جواهر و طرح دوستی با آنها و خوراندن آب میوه مسموم، آنها را بیهوش کرده و سپس خفه می کردم و اجساد آنها را در مناطق مختلف شهر و اطراف می انداختم.

وی که تمامی اتهامات را پذیرفت و به قتلها اعتراف کرد، گفت: بدلیل مشکلات فراوان مالی و کشیدن چند فقره چک با مجموع مبلغ 10 میلیون تومان که چکهایم توسط یک فرد فراری در اختیار افراد مختلف قرار گرفته بود و آنها حکم جلبم را گرفته بودند و از ترس زندان و با انگیزه مالی دست به این جنایتها زدم در حالیکه وقتی به زندان افتادم فهمیدم خیلی از زنان بدلیل چک در زندان هستند و می توانند آزاد شوند.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار داشت: به خیلی ها مراجعه کردم تا به من کمک مالی کنند اما جواب نگرفتم و با داشتن همسری معتاد و دو فرزند که یکی از آنها معلول بود از نظر روحی شرایط بدی داشتم و نمی دانم چرا به این کار دست زدم.

همسرم از قتلها خبر نداشت

وی دست داشتن همسر خود در قتلها را نپذیرفت و گفت: در همه قتلها تنها بودم و اجساد را هم به تنهایی جابجا می کردم و همه آنها را در ماشین خودم ابتدا مسموم و بیهوش کرده و سپس خفه می کردم اما در یک مورد که مقتول پس از خوردن ساندیس مسموم حالت تهوع پیدا کرد (صغری تقی حلاجان) با زدن سنگ بر سرش او را به قتل رساندم.

قصاصم کنید اما مرا ببخشید

متهمه که با هوشیاری به همه سئوالات دادگاه پاسخ داد و در خصوص نحوه قتل، سرقت و فروش طلاها جزئیات را نیز توضیح می داد در پایان جلسه از رئیس دادگاه اجازه خواست چند دقیقه صحبت کند.

قاتل سریالی زنان مسن با حالتی توام با تاثر و گریه اظهار داشت: از روی همه مردم قزوین، اولیاء دم و خانواده خودم شرمنده هستم و هر بلایی که سرم بیاید می پذیرم امیدوارم خدا به من لطف کند تا پاک شوم، آماده چوبه دار هستم اما خواهش می کنم مرا در پای دار هم ببخشید.

وی گفت: مهین قاتل امروز محصول دست خیرینی است که تقاضای مالی مرا جوب ندادند، کسانی است که چکهای مرا به اجرا گذاشتند، نتیجه مشکلات مالی است که در نهایت بدبختی به قتل دست زد، از همه تقاضا دارم مرا ببخشند، پشیمان هستم و انتظار دارم مرا مجازات کنید اما بالای دار مرا ببخشید تا پاک از دنیا بروم.

جلسه بعدی دادگاه روز دهم بهمن ماه تشکیل خواهد شد.

قتلهای زنجیره ای زنان مسن از شانزدهم بهمن ماه سال 87 با کشف جسد زن مسنی در قزوین کلید خورد واین جنایات تا اردیبهشت ماه سال جاری با کشته شدن پنج زن مسن و یک مرد ادامه یافت.

با دستگیری قاتل در نیمه شب تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری قزوین آغاز شد.

حاشیه جلسه دادگاه:

متهمه به همه سئوالات پاسخ داد و با تسلط کامل جریانات را بیان کرد، هرچند تلاش می کرد با حالت تاثر خود را ناراحت و پشیمان نشان دهد.

در هنگام استقرار متهمه در جایگاه برخی از شرکت کنندگان و اولیاء دم به وی اعتراض کردند که رئیس دادگاه تذکر داد در صورت بی نظمی با آنها برخورد خواهد شد.

متهمه در طول پاسخگویی به دادگاه به صورت هیچ کس نگاه نمی کرد و سر به پائین جواب سوالات را می داد. در ساعات پایانی جلسه که متهمه خسته شده بود تقاضای نشستن کرد که با موافقت رئیس دادگاه دقایق پایانی وی در حالت نشسته به سئوالات پاسخ می داد.

وی گفت: اگر در روزهای اول کسی بدهی 10 میلیون تومانی مرا می داد هرگز این قتلها اتفاق نمی افتاد.

در مواقعی از جلسه سئوالاتی برای اولیاء دم مطرح بود و قانع نمی شدند و اظهار می کردند که متهمه راست نمی گوید، متهمه می گفت من چیزی برای پنهان کردن ندارم و از همه شرمنده ام.

معاون دادستان پیشنهاد کرد با توجه به بی سابقه بودن پرونده در چند دهه گذشته در قزوین زوایای کارشناسی و فنی علت قتلها در این پرونده توسط جامعه شناسان و روان شناسان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

جلسه دادگاه چهار ساعت طول کشید.