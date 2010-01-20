مبلغین دینی، فرهنگ حفظ محیط زیست را ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی ظهر چهارشنبه در همایشی که به مناسبت هفته هوای پاک با حضور تشکلای زیست محیطی و مسئولان روابط عمومی سازمانهای دولتی قم در محل سالن همایشهای اداره کل حفاظت محیط زیست قم برگزار شد، طی سخنانی، نقش و مشارکت مردم و نهادهای دولتی را در حفظ محیط زیست مورد تأکید قرار داد و افزود: از جمله برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص دستیابی به هوا و محیط پاک، استفاده از ظرفیت بالای مبلغین مذهبی در استان قم است.
وی به اعزام بیش از 60 هزار مبلغ از قم در ماه محرم و صفر به دیگر نقاط کشور اشاره کرد و گفت: این یک ظرفیت بالفعل است و ما میتوانیم به بهترین شکل از این ظرفیت برای تبلیغ در خصوص لزوم حفظ محیط زیست از دیدگاه اسلام و قرآن، استفاده کنیم.
صنوف آلاینده به خارج از شهر قم منتقل میشوند
نجیمی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: بحث صنوف آلاینده در قم و لزوم استاندارد سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد و سازمان حفاظت محیط زیست به جد این مسئله را دنبال میکند.
وی ادامه داد: برای تحقق بخشیدن به این امر باید دستگاه های مختلف با هم مشارکت کنند و سازمان محیط زیست در این خصوص مذاکراتی با دیگر دستگاههای استان از جمله استانداری و شهرداری انجام داده است.
نجیمی افزود: قصد داریم تا تمام صنوف آلاینده از جمله کورههای آجرپزی را به خارج از شهر انتقال دهیم و در مکانهای مناسبی نه به شکل سنتی بلکه به شکل کاملا صنعتی و استاندارد اسکان دهیم.
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست قم در خصوص شاخصهای آلایندگی هوا در استان گفت: شاخصهای آلایندگی هوا در استان قم نرمال بوده و با شاخصهای عدم آلودگی هوا در کشور مطابقت دارد و کار کنترل کیفیت هوا در ایستگاههای کنترل آلودگی هوا که از دستآوردهای سفر ریاست جمهوری به قم بوده است، صورت میگیرد.
نجیمی در پایان اضافه کرد: دومین ایستگاه کنترل آلودگی هوای استان قم در حال حاضر در حال احداث است.
قم – خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم خواستار استفاده از ظرفیت مبلغان مذهبی در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی ظهر چهارشنبه در همایشی که به مناسبت هفته هوای پاک با حضور تشکلای زیست محیطی و مسئولان روابط عمومی سازمانهای دولتی قم در محل سالن همایشهای اداره کل حفاظت محیط زیست قم برگزار شد، طی سخنانی، نقش و مشارکت مردم و نهادهای دولتی را در حفظ محیط زیست مورد تأکید قرار داد و افزود: از جمله برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص دستیابی به هوا و محیط پاک، استفاده از ظرفیت بالای مبلغین مذهبی در استان قم است.
نظر شما