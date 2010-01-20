هماهنگ سازی نظام سلامت در بحران در دستور کار وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، غلامرضا معصومی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی بحران شمال کشور گفت: این کارگاه نخستین کارگاه در قطبهای بحران کشور است.

وی با اشاره به وجود هشت قطب مدیریت بحران اظهار داشت: در سال جاری دو کارگاه ملی در مشهد و اردبیل برگزار شد و کارگاه های قطبی نیز در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور هماهنگ سازی نظام سلامت در بحران را از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه اعلام کرد و یادآور شد: مقوله بحران در همه حوزه های سلامت کشور تاثیرگذار است و آمادگی این حوزه در مواقع بحرانی کشور ضروری است.

به گفته وی، در بخش آنفلوانزای خوکی هماهنگی بخش های مختلف نظام سلامت کشور بیشتر از گذشته و محسوس تر بوده است.