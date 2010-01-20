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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

معصومی خبر داد:

هماهنگ سازی نظام سلامت در بحران در دستور کار وزارت بهداشت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور گفت: هماهنگ سازی نظام سلامت در بحران از اولویتهای وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، غلامرضا معصومی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی بحران شمال کشور گفت: این کارگاه نخستین کارگاه در قطبهای  بحران کشور است.

وی با اشاره به وجود هشت قطب مدیریت بحران اظهار داشت: در سال جاری دو کارگاه ملی در مشهد و اردبیل برگزار شد و کارگاه های قطبی نیز در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور هماهنگ سازی نظام سلامت در بحران را از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه اعلام کرد و یادآور شد: مقوله بحران در همه حوزه های سلامت کشور تاثیرگذار است و آمادگی این حوزه در مواقع بحرانی کشور ضروری است.

به گفته وی، در بخش آنفلوانزای خوکی هماهنگی بخش های مختلف نظام سلامت کشور بیشتر از گذشته و محسوس تر بوده است.

کد مطلب 1020914

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