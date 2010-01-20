تاکید فرمانده ناتو بر ضرورت تغییر تاکتیک ارتش آلمان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان خواستار تغییر شیوه راهبردی نظامیان آلمانی در مناطق تحت کنترلشان در شمال این کشور شد.

وی در گفتگو با روزنامه پرتیراژ "بیلد" چاپ آلمان با بیان اینکه مناطق تحت کنترل نظامیان آلمانی در افغانستان مانند قندوز تاثیر فراوانی در حفظ امنیت این کشور دارد، درباره افزایش حملات تروریستی طالبان در این منطقه هشدار داد.

به گفته وی، شبه نظامیان مخالف دولت افغانستان قصد دارند با افزایش فعالیتهای تروریستی، این دیدگاه را القا کنند که توانایی فعالیت در همه مناطق این کشور را دارند.

فرمانده نیروهای کمک به صلح افغانستان (ایساف) در بخش دیگری از این گفتگو خطاب به نظامیان آلمان گفت : آلمانیها نیز همچون دیگر نظامیان حاضر در افغانستان با خطر حملات تروریستی روبرو هستند و شاید بهتر باشد که روش و شیوه نظامی را که تا کنون داشته اند، تغییر دهند.

وی در عین حال با انتقاد از عملکرد نظامیان آلمانی در ولایت شمالی قندوز هشدار داد که شبه نظامیان در تلاش هستند حملات خود در این منطقه را افزایش دهند. مک کریستال همچنین خاطرنشان کرد اقدامات تروریستها در راستای زمین گیر کردن نظامیان خارجی در مناطق تحت کنترلشان است به طوریکه آنها نتوانند از این مناطق خارج شده و با مردم در ارتباط باشند.

فرمانده آمریکایی نظامیان خارجی در افغانستان در ادامه تاکید کرد: اگر شبه نظامیان موفق به این کار شوند، ماموریت خود را به طور کامل انجام داده اند. به گفته مک کریستال، به زودی شماری از نیروهای آمریکایی برای کمک به نظامیان آلمانی به مناطق شمال افغانستان اعزام خواهند شد.

وی هدف دیگر این نیروها را کمک به آموزش نیروهای محلی افغانستان در راستای به عهده گیری امنیت این کشور در آینده نزدیک توسط دولت این کشور دانست. خاطرنشان می شود که مقامهای آلمانی اعلام راهبرد جدید خود در افغانستان را موکول به برگزاری کنفرانس بین المللی که اواخر ماه جاری میلادی در لندن برگزار خواهد شد، کرده اند.