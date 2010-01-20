رفع مشکلات کودکان استثنایی قم در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در تالار فرهنگیان برگزار شد با اشاره به موفقیتهای چشمگیر کودکان استثنایی استان قم در زمینههای مختلف در سخنانی اظهار داشت: امروز توجه به نیازمندیهای کودکان استثنایی باید در اولویت برنامههای دستگاههای ذیربط قرار داشته باشد.
وی افزود: برنامهریزی بلند مدت 20 ساله با برشهای پنج ساله در خصوص رفع مشکلات کودکان استثنایی در همه بخشها ضروری است.
معاون برنامهریزی استانداری قم همچنین خواستار ایجاد سالن ورزشی مناسب برای کودکان استثنایی شد و گفت: اجرای این پروژه باید مبتنی بر نیازهای این کودکان و با نگاه کاربران آن طراحی و اجرا شود.
در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم ضمن ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل، اجرای طرح فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس شامل برگزاری زنگ خاطره، اهدای لوح یادبود به خانواده معظم شهدای فرهنگی و دانشآموزان، یادواره شهدا و برگزاری اردوی راهیان نور و نیز اجرای فراخوان نثر ادبی و شعر با عنوان «ولایت فقیه، ودیعه الهی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استانداری قم بر رفع مشکلات کودکان استثنایی این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در تالار فرهنگیان برگزار شد با اشاره به موفقیتهای چشمگیر کودکان استثنایی استان قم در زمینههای مختلف در سخنانی اظهار داشت: امروز توجه به نیازمندیهای کودکان استثنایی باید در اولویت برنامههای دستگاههای ذیربط قرار داشته باشد.
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