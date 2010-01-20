مجید باقری‌نیا درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: چند روز پیش از آقای شفیع زاده خواستم برای پایان مشکلات تیم، با کناره گیری ام موافقت کرده و مربی دیگری را استخدام کند اما ایشان با صراحت کامل از من حمایت کردند و گفتند می داند نتیجه نگرفتن تیم دلیل فنی ندارد.

وی در خصوص اخبار مطرح شده در مورد معاوضه اش با فیروز کریمی خاطرنشان کرد: مگر کالا هستم که بخواهند مبادله ام کنند. متاسفانه این مباحث را کسانی بیان می کنند که نمی خواهند در استقلال اهواز بمانم زیرا اصلا چنین مسائلی وجود نداشته و ندارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با بیان اینکه برای تیم ذوب آهن و مربیانش احترام قائل است، تاکید کرد: بازی بسیار سختی را در خانه برابر ذوب آهن پیش رو داریم اما ما باید در این دیدار خانگی امتیاز کامل را کسب کرده و از وضعیت فعلی نجات پیدا کنیم.

باقری نیا در پایان گفت: پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان می تواند استقلال اهواز را از بحران نتیجه گیری نجات دهد و با شکست یکی از مدعیان لیگ برتر، روحیه بازیکنان تیم را برای موفقیت در بازی‌‌های آینده افزایش دهد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:15 روز جمعه هفته جاری با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.