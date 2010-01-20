تنها 9 درصد واحدهای صنعتی در آذربایجان غربی مشکل دار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حاج زمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه آمار ارائه شده از سوی مسئولان اتاق بازرگانی مورد قبول سازمان صنایع و معادن استان نیست، افزود: صنایع تبدیلی کشاورزی از جمله کارخانجات تولید ترشیجات و کارخانه های نساجی و گونی بافی نسبت به سایر صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی با اعلام اینکه آذربایجان غربی جز معدود استانهای کشور از نظر نبود تجمعات کارگری است، افزود: این امر به لحاظ ساختار صنایع استان به دلیل استقرار واحدهای کوچک و متوسط و وارد نیامدن لطمات شدید ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی به وجود آمده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی عدم اعمال شیوه های نوین مدیریت در صنایع استان و عدم تفکیک مالکیت و مدیریت عدم توانایی بازپرداخت واحدها به دلیل وجود اختلاف در نرخ ارز، تغییر نگرش و سلیقه مصرفی مردم دنیا، فراهم نبودن زیرساختهای تامین انرژی شهرکها را مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست.

حاج زمینی ارتقای سطح کیفی محصولات از طریق رعایت استانداردهای موجود و استفاده از بسته بندی های مناسب، استقرار زیر ساخت های آب، برق و گاز در شهرکهای صنعتی و استقرار واحدهای تصفیه فاضلاب صنعتی را نیازهای ضروری این بخش عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل اتخاذ سیاستهای انقباضی هنوز بانکها موفق به انجام تعهدات سال 84 نشده اند.

141 طرح نیمه تمام صنعتی در آذربایجان غربی وجود دارد

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 60 درصدی 141 طرح نیمه تمام صنعتی در آذربایجان غربی افزود: بودجه بانکهای عامل توزیع اعتبارات بنگاه ها در سال جاری 800 میلیارد ریال و اعتبار از محل طرح آمایش صنعت و معدن 250 میلیارد ریال است که امیدواریم با توجه پایداری اشتغال در بخش صنعت 70 میلیارد ریال جهت تکمیل این واحد ها اختصاص یابد.

حاج زمانی با اعلام اینکه از 118 هزار طرح صنعتی در دست اقدام در کشور سه هزار و 400 طرح و از 65 هزار واحد صنعتی موجود فعال در سطح کشور دو هزار و 300 واحد در آذربایجان غربی فعال است، اظهار داشت: هم اکنون 1.8 میلیون نفر در کشور در واحدهای صنعتی فعال مشغول هستند که از این تعداد آذربایجان غربی با 50 هزار نفر شاغل در بخش معدن رتبه 13 کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی از تصویب یک هزار و 790 طرح صنعتی از ابتدای اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی تا کنون خبر داد و افزود: در این راستا شش هزار و 870 میلیارد ریال با بانکها عقد قرار شده ات که از این میزان نیز 80 درصد مبلغ قرار دادها به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه توسعه صنعتی محور توسعه استانهای آذربایجان غربی و اصفهان در طول برنامه توسعه چهارم کشور قرار گرفت، بیان داشت: در این راستا رتبه صنعتی استان از 24 به 12 در مجموع طرحها، واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی فعال و میزان اشتغالزایی ارتقا یافته است.

به گفته حاج زمانی 575 واحد صنعتی در این راستا با پرداخت یک هزار و 490 میلیارد ریال و با اشتغالزایی مستقیم هفت هزار و 600 نفر به بهره برداری رسیده است.

حاج زمانی از کاهش 16 درصدی در میزان صدور پروانه های صنعتی و 2.6 درصدی در میزان سرمایه گذاری در این بخش به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و بحران های اقتصادی بین المللی در استان خبر داد و افزود: با این وجود 35 درصد در بخش اشتغالزایی استان افزایش وجود دارد.