حرکات مذبوحانه دشمنان اتحاد مردم را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در بخشی از این پیام آورده است: یقینا حرکات مذبوحانه منافقین هیچ خللی در اراده مردم و مسئولان در برخورد با اشرار و مفسدان ایجاد نخواهد کرد.

در این پیام که در آیین تشییع پیکر پاک شهید ولی حاجی قلیزاده دادستان خوی قرائت شد آمده است: این حرکات مذبوحانه عزم مسئولان و مردم را در ریشه کنی ریشه کوردلان و دشمنان قسم خورده نظام اسلامی جزم تر خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه، در پیام خود همچنین شهادت مظلومانه دادستان شجاع خوی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، خانواده آن شهید و قضات و مردم آذربایجان غربی تسلیت گفته است.