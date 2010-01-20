۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

لاریجانی:

حرکات مذبوحانه دشمنان اتحاد مردم را تقویت می کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس قوه قضاییه در پیامی به مناسبت شهادت دادستان خوی گفت: حرکات مذبوحانه نه تنها خللی در برخورد با اشرار ایجاد نمی کند بلکه اتحاد مردم را تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در بخشی از این پیام آورده است: یقینا حرکات مذبوحانه منافقین هیچ خللی در اراده مردم و مسئولان در برخورد با اشرار و مفسدان ایجاد نخواهد کرد. 

در این پیام که در آیین تشییع پیکر پاک شهید ولی حاجی قلیزاده دادستان خوی قرائت شد آمده است: این حرکات مذبوحانه عزم مسئولان و مردم را در ریشه کنی ریشه کوردلان و دشمنان قسم خورده نظام اسلامی جزم تر خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه، در پیام خود همچنین شهادت مظلومانه دادستان شجاع خوی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، خانواده آن شهید و قضات و مردم آذربایجان غربی تسلیت گفته است.

