به گزارش خبرنگار مهر، "نئو ون هالست" در جمع خبرنگاران در تهران در پاسخ به پرسش مهر درباره چشم انداز نقش نفت خام و گاز طبیعی به عنوان سوخت قالب در تامین انرژی کشورهای مختلف دنیا گفت: بر اساس آخرین ارزیابی های انجام شده در موسسات علمی و پژوهشی معتبر دنیا، تا سال 2050 میلادی نفت خام و گاز طبیعی سهمی قالب در سبد سوختهای فسیلی دارد.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با افزایش سطح تکنولوژیهای اکتشاف و استخراج دوره استفاده از نفت و گاز به عنوان سوختهای قالب قابل تمدید است، بیان کرد: با تغییر ظرفیت افزایش استخراج از مخازن هیدروکربوری و رشد تکنولوژیهای اکتشاف و استخراج قطعا این تاریخ به تعویق خواهد افتاد.

دبیر کل مجمع جهانی انرژی در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار بالا است، تصریح کرد: در شرایط فعلی تقاضا برای انرژی در این کشورها یک سیر صعودی دارد در حالی که این کشورها می توانند با کاهش مصرف داخلی و افزایش ظرفیت صادرات نفت و گاز به سمت درآمد زایی بیشتر و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار جهانی انرژی حرکت کنند.

نئو ون هالست در بیان احتمال دچار شدن اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و گاز به "بیماری هلندی" توضیح داد: در صورت مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی و سوق دادن بخشی از این درآمدها به سمت سرمایه گذاری می توان از بروز "بیماری هلندی" جلوگیری کرد و این درآمدها را برای نسلهای آینده سرمایه گذاری کرد.

به گفته این کارشناس بین المللی، هم اکنون ایران به یک برنامه کلان و بلند مدت در مقوله انرژی نیاز دارد که کاهش یارانه انرژی در این زمینه از اهمیت برخوردار است زیرا با این اقدام تقاضای انرژی کاهش می یابد.

وی با اشاره به افزایش تولید گازهای گلخانه ای در سطح کشورهای خاورمیانه و برخی مناطق نفت خیز دنیا، تبیین کرد: با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آثار منفی آن همچون گرم شدن زمین، استفاد از برخی سوختهای پاک همچون انرژی اتمی ضروری به نظر می رسد.

دبیر کل مجمع جهانی انرژی پیشنهاد کرد که همه کشورها در کنار استفاده از انرژی های فسیلی با توسعه سوخت اتمی ضمن متنوع سازی سبد انرژی در کاهش گازهای گلخانه ای نیز اقدام کنند.