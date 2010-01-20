انبار سموم کشاورزی کرمان به خارج از شهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مرتضی افتخاری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران کرمان اظهار داشت: در راستای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و سلامت شهروندان کرمانی انبار سموم کشاورزی کرمان از این شهر خارج می شود.

وی گفت: این انبار به سوله ای به مساحت هزار هکتار در خارج از شهر کرمان منتقل می شود که این انبار در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر مصرف سموم در بخش کشاورزی عنوان کرد: استفاده خارج از استاندارد سموم باعث آلودگی محیط زیست می شود که در راستای کنترل استفاده بیش از حد از سموم اصل 44 قانون اساسی در این زمینه اجرا شده است و سم به صورت آزاد به کشاورزان عرضه می شود که این امر موجب استفاده بهینه از سم شده است.

افتخاری خاطرنشان کرد: در سال جاری 112 هزار تن انواع مسموم کشاورزی در استان کرمان توزیع شده است که از این میزان 100 تن سم در بین کشاورزان شمال استان توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در همین مدت 700 تن انواع بذر نیز بین کشاورزات توزیع شده است که از این میزان برای اولین بار 100 کیلوگرم بذر پنبه در استان توزیع شده است.

وی همچنین از امحا 26 هزار و 472 لیتر سم سنواتی در استان خبر داد.

