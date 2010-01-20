ملت ایران با حرکات مذبوحانه دشمنان در دفاع از انقلاب مصمم تر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر دادستان متعهد خوی با اشاره به خدمات ارزنده ولی حاج قلی زاده اظهار داشت: مرحوم حاج قلی زاده شخصی متعالی، مردمی و متعهد بود که زندگی خود را وقف تعالی نظام و مردم کرد.

وی ادامه داد: دشمن و کوردلان بدانند با به شهادت رساندن حاجی قلیزاده، حاجی قلیزاده های دیگر رشد می کنند و سنگر عدالت را خالی نمی گذارند.

رئیسی خاطرنشان کرد: اینگونه حرکات مذبوحانه هیچ تاثیری در اراده ملت بزرگ ایران، قضات عادل و خداجو نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه با تمام توان و به جد پیگیر علل وقوع این حادثه است و با تلاشهای صورت گرفته بزودی عاملان شهادت مرحوم حاج قلی زاده را دستگیر و تحویل چنگال قانون و عدالت خواهد داد.

حجت الاسلام سید محمد موسی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این مراسم با محکوم کردن این حادثه تروریستی گفت: ملت بزرگ ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سالها شاهد شطینت های دشمنان نظام برای ضربه زدن به پایه های انقلاب و نظام بوده اند و بروز چنین حرکات قبیح خللی در اتحاد آنها نخواهد داشت.

حجت الاسلام سید رضی شکوری، امام جمعه شهرستان خوی هم در این مراسم با اشاره به تحرکات گروهک های معاند در منطقه بیان داشت: دشمنان نظام با توجه به شکوه حضور مردم در راهپیمایی 9 دیماه به خوبی فهمیده اند که مردم به این راحتی صحنه را برای جولان دشمنان نظام خالی نخواهند کرد.

مراسم تشییع دادستان خوی که دوشنبه شب در مقابل منزل خود ترور شده بود پیش از ظهر امروز در میان حزن و اندوه مردم این شهرستان برگزار شد.

مردم خوی در جریان تشییع پیکر خونین دادستان شهید این شهرستان با دادن شعارهایی چون منافق مسلح اعدام باید گردد، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، جنایتکار کوردل اعدام باید گردد نفرت و انزجار خود را اعمال تروریستی اعلام کرده و با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

آیین بزرگداشت شهید حاجی قلیزاده بعد ازظهر چهارشنبه در مصلای خوی برگزار می شود.