به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش برای زمینهسازی تعقل و تدبر در قرآن کریم و استفاده از مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، برنامهریزی به منظور جذب، سازماندهی و پویاسازی کارشناسان و اساتید با گرایشهای مختلف مدیریت، تولید علم و ارائه راهکار عملی مناسب برای طراحی و پیادهسازی نرمافزار دستهبندی و پرورش دیدگاههای مدیریتی از جمله اهداف این برنامه عنوان شده اند.
علاقمندان میتوانند آثار خود را تا بیستم اردیبهشت 89 به دبیرخانه این فراخوان به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، شماره 85، طبقه دوم، اداره پژوهش سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور ارسال کنند.
اطلاعات بیشتر نیز از طریق نشانی اینترنتی www.qclubs.ir قابل دسترسی است .
دومین فراخوان دیدگاههای مدیریتی سورههای قرآن کریم با مشارکت دستگاهها و نهادهایی چون سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، مؤسسه قرآنی معجزه ماندگار یادگار خاتم برگزار میشود.
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