۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

تنش میان دو کره ادامه دارد/ تهدید سئول به اقدام تلافی جویانه علیه پیونگ یانگ

وزیر دفاع کره جنوبی همسایه شمالی کشور را تهدید کرد که در صورت حمله به جنوب با حملات مشابه و تلافی جویانه روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، "کیم تائه یونگ" گفت : در صورتی که ما به هدف روشن کره شمالی برای حمله هسته ای به کره جنوبی پی ببریم، همین اکنون حمله می کنیم.

وی افزود : در صورتی که حمله هسته ای رخ دهد، اقدام علیه آن خیلی دیر و خسارات بسیار عظیم خواهد بود، بنابراین همین حالا باید با آن مقابله کنیم.

این اظهارات در حالی بیان می شود که کره شمالی برای بازگشت به گفتگوهای شش جانبه راضی نشده و تلاشها برای بازگرداندن این کشور به این گفتگوها پیشرفت زیادی نداشته است.

آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی به همراه کره شمالی در قالب گروه شش، گفتگوهایی را در چند دوره با پیونگ یانگ برای خلع سلاح هسته ای این کشور انجام داده اند.

گرچه در برخی موارد، گروه شش موفقیتهایی کسب کرده، اما کره شمالی به سبب آنچه این کشور از آن به سیاستهای خصمانه واشنگتن علیه خود نام می برد، تعهد کامل به گفتگوها را رد کرده است.

کد مطلب 1020956

