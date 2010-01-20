9 مرکز از 11 پایگاه امداد هوایی در کشور تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، دکتر غلامرضا معصومی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه مدیریت بحران قطب شمال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تنها دو مرکز امداد هوایی تهران و شاهرود فعالیت واقعی دارند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که مرکز مدیریت حوادث باید علاوه بر جاده های اصلی، جاده های فرعی کشور را نیز پوشش دهد، یادآور شد: در برنامه چهارم موظف به پوشش 28 هزار کیلومتر جاده های اصلی کشور بودیم و در برنامه پنجم نیز علاوه بر آن موظف به پوشش 150 هزار کیلومتر جاده های فرعی کشور هستیم.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور افزود:‌ جاده های فرعی کشور بر اساس آمار ترافیکی، 46 درصد تصادفات جاده ای را دارا بوده و به رغم اینکه از لحاظ ایمنی بسیار پایین است برای مرکز مدیریت حوادث نیز از لحاظ ایجاد پایگاه های اورژانس نا امن است و تشکیل پایگاه مقرون به صرفه نیست.

به گفته وی، تنها راه حل برای این مشکل، اجرای این مواد پیش بینی شده در برنامه پنجم امداد هوایی است و مجلس در این خصوص باید تصمیمات جدی اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه ایران و قطر در بین 57 کشور مسلمان دنیا تنها دارنده اورژانس پیش بیمارستانی هستند، خاطرنشان کرد: ایران در بین کشورهای دنیا پس از آمریکا دومین دارنده اورژانس پیش بیمارستانی بود ولی این امر تاثیری در پیشرفت امکانات همزمان با کشورهای پیشرفته را نداشت.

معصومی با اعلام اینکه در آمریکا 500 هلی کوپتر تنها در اختیار مرکز مدیریت حوادث است و این مراکز قوانین لازم برای بهره گیری از امکانات دیگر ارگان ها را نیز دارند، اظهار داشت: کشور ما نه تنها امکانات لازم را در امداد هوایی ندارد بلکه قوانین اولیه و زیرساخت های حمایتی در این خصوص را نیز ندارد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول نیاز کشور با 30 فروند هلی کوپتر برطرف می شود، تصریح کرد: این میزان امکانات نیاز به 200 میلیون یورو اعتبار دارد.

به گفته وی، در حال حاضر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور هیچ هلی کوپتری را در اختیار ندارد.