تنها هفت درصد از بافتهای فرسوده در کشور بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) که با حضور استاندار، فرماندار و شهردار و جمعی از مسئولان حوزه بازسازی بافت فرسوده برگزار شد، افزود: این در حالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه تمامی این بافت های فرسوده باید بازسازی شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه 95 درصد از بافت های فرسوده در کشور توسط مردم، شهرداری ها و نهادهای عمومی بازسازی شده است، اظهار داشت: دولت باید با ایجاد بستر مناسب، زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه را فراهم کند.

در ادامه استاندار خراسان رضوی بر لزوم استفاده از توان و ظرفیت مردمی برای سرعت در اجرای طرح بازسازی بافت فرسوده تاکید کرد و افزود: بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا (ع) مربوط به کل کشور است و همه باید برای بازسازی آن همت کنند.

صلاحی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به مشهد گفت: گزارشی از روند بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی و موانع پیش رو و اعتبارات مورد نیاز و پیشنهادات موثر در این سفر به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

وی به افزایش سهم بودجه عمرانی خراسان رضوی در سال آینده اشاره کرد و افزود: براساس پیگیری های مکرر سهم اعتبارات عمرانی استان از شش به هفت درصد از کل اعتبارات عمرانی افزایش یافته که امیدواریم این رقم تا دو سال آینده به هشت درصد افزایش یابد.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم برگزاری منظم جلسات ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) تاکید کرد و گفت: تا پایان سال جاری حداقل در جلسه ستاد برای پیگیری پیشرفت اقدامات برگزار شود.