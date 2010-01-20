فتح‌الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر "تایید نشدن ورزشگاه باهنر برای لیگ قهرمانان" و احتمال گرفته شدن میزبانی شهر کرمان در این مسابقات گفت: ناظران AFC بسیاری از امکانات ما را تایید کردند و تنها خواستار 300 لوکسی نور ورزشگاه و گذاشتن سقف شیشه ای برای VVIP شدند که با هماهنگی مسئولان استانی و باشگاه مس، این مشکلات زودتر از 10 روز مهلت داده شده به ما برطرف خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ضرب العجل و انجام اقدامات لازم توسط مسئولان برای رفع این مشکلات، نگران از دست رفتن میزبانی کرمان نیستیم و قطعا در لیگ قهرمانان آسیا با حمایت تماشاگران شهرمان، از اعتبار فوتبال ایران و کرمان در آسیا دفاع کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس در ادامه این گفتگو در مورد حضور سعدمحمدی مدیرعامل جدید شرکت صنایع مس ایران تاکید کرد: ایشان سه شنبه، در محل تمرینات تیم مس حضور یافته و با بازیکنان تیم گفتگویی صمیمانه داشتند. همچنین در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کردند در صورت پیروزی مس برابر شاهین در بازی روزجمعه، پاداش ویژه ای به بازیکنان اهدا می شود.

نژاد زمانی با اشاره به اینکه یکی از شرایطش برای قبول مدیرعاملی باشگاه حل مشکلات مالی بوده، تصریح کرد: تا امروز مسئولان به وعده‌های خود عمل کرده و بخشی از طلب بازیکنان را پرداخت کرده اند تا آنها با آرامش بیشتری در مسابقات به میدان بروند.

وی حضور سعدمحمدی در تمرینات مس را بسیار مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: ایشان با حضور خود در تمرینات روحیه بازیکنان را جهت حضور در مسابقات آینده بسیار افزایش دادند که تاثیر آن را می توانید در بازی با شاهین مشاهده کنید. البته امیدوارم بازیکنان تلاش بیشتری کنند تا بتوانیم سهمیه خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان را به موفقیت در جام حذفی حفظ کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس در پایان در مورد وضعیت منیعی گفت: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته با بوناچیچ، منیعی به تمرینات تیم بازگشت و امیدوارم بتواند با تلاش مضاعف، ضمن جلب نظرسرمربی تیم، به همان بازیکن مطرح گذشته تبدیل شود.

