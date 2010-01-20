مردم آذربایجان غربی در مبارزه با منافقان سرآمد هستند

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر به شهرستان خوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خوی با اشاره به موقعیت ویژه و جغرافیای آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور خارجی افزود: در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم این خطه از کشور بارها شاهد تحرکات دشمنان نظام بوده ولی به خوبی توانسته از مرزها و امنیت کشور حراست کند.

وی با بیان اینکه استانهای آذربایجان غربی و کردستان در خط مقدم جبهه مبارزه با منافقان و دشمنان کوردل نظام قرار دارند، بیان داشت: هیچگاه مردم این خطه از کشور سنگر مبارزه با استکبار و ضد انقلاب را ترک نکرده اند.

رئیسی در ادامه با اشاره به برنامه ها و اهداف قوه قضائیه در خصوص ارتقای امنیت در کشور گفت: کمیته ویژه پیگیری علل ترور دادستان شهرستان خوی تشکیل شده و با توجه به سرنخ های موجود پیش بینی می شود عاملان هرچه سریعتر شناسایی و تحویل چنگال قانون شوند.

مراسم تشییع دادستان خوی که دوشنبه شب در مقابل منزل خود ترور شده بود صبح امروز در میان حزن و اندوه مردم این شهرستان برگزار شد.