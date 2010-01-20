86 هزار مترمربع از معابر خاکی بیرجند آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن ‌زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه نهضت آسفالت شهر بیرجند در جمع خبرنگاران، میزان مساحت آسفالت شده تاکنون در پروژه روکش آسفالت 86 هزار و 500 مترمربع اعلام کرد و افزود: اعتبار در نظر گرفته شده این پروژه در سال جاری نه میلیارد ریال و اعتبار هزینه شده براساس بودجه هشت میلیارد و 65 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در معابری که براساس اعلام دستگاه های حفار نیاز به حفاری ندارد انجام می شود، اظهار داشت: تاکنون دراین راستا خیابان جمهوری اسلامی، بلوار شهدای عبادی از میدان طالقانی تا کمربندی غرب، خیابان کارگران، بلوار موسی بن جعفر(ع)، خیابان مدرس از میدان سوم مدرس به سمت جنوبی و خیابان پاسداران حدفاصل خیابان ارتش تا میدان قدس و تامین اجتماعی روکش آسفالت شده است.

به گفته وی از دلایل توقف این پروژه می توان به عدم اختصاص اعتبارات استانی و ملی به عملیات روکش آسفالت، نیاز به 200 میلیارد ریال اعتبار جهت روکش معابر اصلی شهر و عدم اجرای شبکه گاز و فاضلاب شهری در برخی از مناطق شهری اشاره کرد.

محسن ‌زاده در خصوص تصور ایجاد شده در اذهان عمومی که پروژه روکش آسفالت و نهضت آسفالت را یکی می دانند، تصریح کرد: پروژه روکش آسفالت با نهضت آسفالت متفاوت می باشد همانطور که گفته شده روکش آسفالت تنها در معابری که نیاز به روکش دارد و حفاری از سوی شرکت های حفار در آن انجام نمی شود اجرا شده، اما نهضت آسفالت فقط در خیابان خاکی سطح شهر صورت می گیرد.

شهردار بیرجند یادآور شد: با توجه به هزینه هر متر آسفالت که 15 هزار تومان برای شهرداری است، روکش آسفالت معابر شهر بیرجند اساسی و در نهایت دقت انجام می شود و سعی شده معابر سطح شهر براساس اولویت و اتمام حفاری شرکتهای حفار و اعلام آن به شهرداری انجام شود.