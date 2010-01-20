وضعیت امنیت در گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی تخصصی کاربردی روسا و کارکنان دوایر قضایی کلانتریهای استان در گرگان افزود: در سایه ایجاد امنیت است که پیشرفت جامعه در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق می شود.

وی از امنیت به عنوان رکن اساسی حکومت و پیش نیاز توسعه پایدار در جامعه یاد کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی با تمام قوا در جهت خدمت رسانی به مردم تلاش می کند و امنیت بهترین هدیه به مردم است.

به گفته عطایی، این نیرو به عنوان ضابط قضایی وظایفی مانند ابلاغ احکام، اجرای احکام و امورات تخصصی قضایی را برعهده دارد.

فرمانده انتظامی گلستان بیان داشت: حضور پلیس در مکانهای مختلف احساس امنیت را بالا می برد و حضور به موقع پلیس پس از وقوع جرم حتی در حادثه ای کوچک در افزایش احساس امنیت موثر است.

وی یادآور شد: کارکنان پلیس در تعامل همیشگی با جامعه بوده و از اینرو توجه به اهمیت تسلط بر مهاریتهای رفتار اجتماعی نیازمند آموزش است.