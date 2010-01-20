  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

گزارش تمرین امروز آبی‌پوشان/

پارگی رباط صلیبی روانخواه تایید شد/ پیروزی تیم مرفاوی برابر تیم نامجو

پارگی رباط صلیبی روانخواه تایید شد/ پیروزی تیم مرفاوی برابر تیم نامجو

تمرین عصر چهارشنبه استقلال در شرایطی برگزار شد که پزشکان پس از معاینات لازم پارگی رباط صلیبی امیدرضا روانخواه را تایید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد ابتدا صمد مرفاوی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و سپس گرم کردن، کار با توپ، تمرینات سرعتی و قدرتی و در نهایت فوتبال درون تیمی در قالب دو تیم سبز و آبی در دستور کار آبی پوشان قرار گرفت.

در فوتبال درون تیمی تیم سبز با هدایت مجید نامجو مطلق برابر تیم آبی با هدایت صمد مرفاوی با تنها گل خسرو حیدری شکست خورد.

در این تمرین هاشم بیک زاده ، امیدرضا روانخواه ، محمد محمدی و امیرحسین صادقی به علت مصدومیت غایب بودند. این چهار بازیکن به دیدار برابر استیل آذین نمی رسند. در این بین روانخواه که روز سه شنبه دچار مصدومیت شدید شده بود امروز از زانویش عکس گرفت و پزشکان پارگی رباط صلیبی وی را تایید کردند. هنوز زمان دوری وی از فوتبال اعلام نشده است.

تمرین امروز استقلال بدون حضور تماشاگران برگزار شد و قرار است از این پس دو روز مانده به بازی تمرینات آبی پوشان بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

کد مطلب 1020972

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها