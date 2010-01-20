پارگی رباط صلیبی روانخواه تایید شد/ پیروزی تیم مرفاوی برابر تیم نامجو

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد ابتدا صمد مرفاوی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و سپس گرم کردن، کار با توپ، تمرینات سرعتی و قدرتی و در نهایت فوتبال درون تیمی در قالب دو تیم سبز و آبی در دستور کار آبی پوشان قرار گرفت.

در فوتبال درون تیمی تیم سبز با هدایت مجید نامجو مطلق برابر تیم آبی با هدایت صمد مرفاوی با تنها گل خسرو حیدری شکست خورد.

در این تمرین هاشم بیک زاده ، امیدرضا روانخواه ، محمد محمدی و امیرحسین صادقی به علت مصدومیت غایب بودند. این چهار بازیکن به دیدار برابر استیل آذین نمی رسند. در این بین روانخواه که روز سه شنبه دچار مصدومیت شدید شده بود امروز از زانویش عکس گرفت و پزشکان پارگی رباط صلیبی وی را تایید کردند. هنوز زمان دوری وی از فوتبال اعلام نشده است.

تمرین امروز استقلال بدون حضور تماشاگران برگزار شد و قرار است از این پس دو روز مانده به بازی تمرینات آبی پوشان بدون حضور تماشاگران برگزار شود.