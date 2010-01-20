220 هزار لیتر سوخت قاچاق در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ، عسگر ساوری عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در این مدت در بخش مبارزه با قاچاق کالا، 18 هزار پاکت سیگار قاچاق و 200 قبضه اسلحه غیرمجاز نیز کشف شد.

وی از کاهش 30 درصدی تصادفات در استان خبر داد و گفت: تعداد کشته شدگان ناشی از تصادفات در درون شهرهای استان 31 درصد و در سطح جاده های استان 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

سرهنگ ساوری بیان داشت: در 9 ماه نخست امسال بیش از 730 هزار گلستانی با مرکز فوریتهای 110 استان تماس گرفتند که بیش از 90 هزار عملیات پلیسی انجام شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی گلستان یادآور شد: همچنین در سال جاری 95 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و بیش از دو تن و 260 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد.

وی از رسانه های گروهی به عنوان پل ارتباطی بین پلیس و مردم نام و برد و تاکید کرد: نشریات استان با قلم خود می توانند کمک بزرگی به پلیس در جهت تامین امنیت مطلوب کنند.