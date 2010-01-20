به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "شبهای ململی" به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی محمود سلامیان تهیه شده و محوریت آن طنز است. عروسکهای ململ و پسر همسایه در این برنامه حضور دارند.
- برنامه "خاطرات مشترک" به بررسی خاطرات زندانیان سیاسی رژیم پهلوی میپردازد. این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی قاسم حسنپور تهیه شده است.
- برنامه "جلوههای ماندگار" علل سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی میکند. اجرای این برنامه به عهده محمد پیشروچی است.
ـ مستند "توان ایرانی" به تهیهکنندگی و کارگردانی اسماعیل ابوالحسنی چینه به بررسی پیشرفت صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
ـ برنامه "پلی به گذشته" با اجرای کارشناسانه دکتر خسرو معتضد به مناسبت دهه فجر شکل جدیدی از طراحی و ارزیابی رژیم پهلوی را به نمایش میگذارد.
ـ مستند "آغازی دوباره" به نویسندگی و کارگردانی جمشید بیات ترک با محوریت تدابیر عالمانه مقام معظم رهبری تهیه شده است.
ـ برنامه "آب در هاون" به بررسی تلاشهای شرق و غرب برای حفظ رژیم پهلوی میپردازد.
ـ جنگ ترکیبی "1 + 30 " به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایام دهه مبارک فجر از شبکه دو سیما پخش میشود.
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