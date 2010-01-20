  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

برنامه‌های دهه فجر شبکه دو اعلام شد

برنامه‌های دهه فجر شبکه دو اعلام شد

برنامه‌های "شب‌های ململی"، "خاطرات مشترک"، "جلوه‌های ماندگار"، "توان ایرانی"، "پلی به گذشته"، "آغازی دوباره"‌، "آب در هاون" و "30+1" در ایام دهه فجر از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "شب‌های ململی" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمود سلامیان تهیه شده و محوریت آن طنز است. عروسک‌های ململ و پسر همسایه در این برنامه حضور دارند.

- برنامه "خاطرات مشترک" به بررسی خاطرات زندانیان سیاسی رژیم پهلوی می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی قاسم حسن‌پور تهیه شده است.

- برنامه "جلوه‌های ماندگار" علل سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند. اجرای این برنامه به عهده محمد پیشروچی است.

ـ مستند "توان ایرانی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اسماعیل ابوالحسنی چینه به بررسی پیشرفت صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

ـ برنامه "پلی به گذشته" با اجرای کارشناسانه دکتر خسرو معتضد به مناسبت دهه فجر شکل جدیدی از طراحی و ارزیابی رژیم پهلوی را به نمایش می‌گذارد.

ـ مستند "آغازی دوباره" به نویسندگی و کارگردانی جمشید بیات ترک با محوریت تدابیر عالمانه مقام معظم رهبری تهیه شده است.

ـ برنامه "آب در هاون" به بررسی تلاش‌های شرق و غرب برای حفظ رژیم پهلوی می‌پردازد.

ـ جنگ ترکیبی "1 + 30 " به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایام دهه مبارک فجر از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1020985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها