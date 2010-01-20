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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

یک استاد دانشگاه:

نوع گویش دانش آموزان و دانشجویان باید بررسی و اصلاح شود

نوع گویش دانش آموزان و دانشجویان باید بررسی و اصلاح شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر نوع گویش دانش آموزان و دانشجویان متفاوت با چند سال گدشته است و باید علاوه بر پوشش به گویش آنها نیز توجه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدتقی کرمی ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی کاربردی ویژه مدرسان آموزش خانواده با عنوان عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج اظهار داشت: در جامعه امروزی خانواده ها، معلمان و استادان دانشگاه نباید از شعور اجتماعی جوانان غافل باشند.

وی افزود: همچنین در حال حاضر بیشتر مسئولان و خانواده ها بر روی پوشش جوانان تمرکز کرده اند در حالیکه به اعتقاد کارشناسان، تمرکز و اصلاح نوع گویش جوانان امروزی در کنار پوشش باید بررسی شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص تکریم در برخی از مدارس که کادر آموزشی اش را زنان تشکیل می دهند، دیگر آموزش نیست بلکه مسائلی از قبیل نوع پوشش و ... مد نظر بسیاری از افراد است.

کرمی بیان داشت: معلمان و مدرسان خانواده باید وضعیت پوشش و روند پوشش زنان و دختران در جامعه و تبعیت از الگوها را بررسی کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: وضعیت حجاب روز به روز در کشور ما بدتر و جهت دارتر می شود، این مسیر باید مدیریت شود و این وضعیت باید توسط خانواده ها و مدرسان مراکز آموزشی کنترل شود.

همچنین کارشناس مسئول امور بانوان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اعلام کرد: محوریت اجرای برنامه های این واحد در مناطق 27 گانه تهران عفاف و حجاب و توانمند کردن زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار و ارتقا سطح آموزشی فرهنگیان است.

وی یادآور شد: در راستای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، طرح "پوشش امنیت اجتماعی" برای بهبود وضعیت حجاب در سطح شهرستانهای استان تهران اجرا شد.

کد مطلب 1020986

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