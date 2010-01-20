نوع گویش دانش آموزان و دانشجویان باید بررسی و اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدتقی کرمی ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی کاربردی ویژه مدرسان آموزش خانواده با عنوان عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج اظهار داشت: در جامعه امروزی خانواده ها، معلمان و استادان دانشگاه نباید از شعور اجتماعی جوانان غافل باشند.

وی افزود: همچنین در حال حاضر بیشتر مسئولان و خانواده ها بر روی پوشش جوانان تمرکز کرده اند در حالیکه به اعتقاد کارشناسان، تمرکز و اصلاح نوع گویش جوانان امروزی در کنار پوشش باید بررسی شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاخص تکریم در برخی از مدارس که کادر آموزشی اش را زنان تشکیل می دهند، دیگر آموزش نیست بلکه مسائلی از قبیل نوع پوشش و ... مد نظر بسیاری از افراد است.

کرمی بیان داشت: معلمان و مدرسان خانواده باید وضعیت پوشش و روند پوشش زنان و دختران در جامعه و تبعیت از الگوها را بررسی کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: وضعیت حجاب روز به روز در کشور ما بدتر و جهت دارتر می شود، این مسیر باید مدیریت شود و این وضعیت باید توسط خانواده ها و مدرسان مراکز آموزشی کنترل شود.

همچنین کارشناس مسئول امور بانوان سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اعلام کرد: محوریت اجرای برنامه های این واحد در مناطق 27 گانه تهران عفاف و حجاب و توانمند کردن زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار و ارتقا سطح آموزشی فرهنگیان است.

وی یادآور شد: در راستای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، طرح "پوشش امنیت اجتماعی" برای بهبود وضعیت حجاب در سطح شهرستانهای استان تهران اجرا شد.