جنگ غرب در افغانستان شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هانتس یوزف آلگرمیسن" اسقف کلیسای کاتولیک آلمان لشکر کشی نظامی به افغانستان را اقدامی شکست خورده خواند.

وی گفت: هر کسی خواستار حمایت از نظامیان آلمانی مستقر در افغانستان است، باید شجاعت بیان این واقعیت را داشته باشد که عملیات نظامی در این کشور شکست خورده است.

این روحانی مسیحی که رئیس جمعیت مذهبی حامی صلح آلمان موسوم به "Pax Christi" است خاطرنشان کرد: مقاومت شدید افغانها با نیروهای ایساف در شمال این کشور از طریق قدرت نظامی قابل درهم شکستن نیست.

به اعتقاد این فعال صلح، اگر دولت آلمان واقعا خواستار بازسازی زیرساختهای افغانستان و جنگ با تروریسم در این کشور است، باید شعار خروج نظامیانش از افغانستان را عملی کند.

وی با اشاره به کنفرانس آتی افغانستان که به زودی در لندن برگزار می شود تاکید کرد که اعلام احتمالی افزاش شمار نظامیان آلمانی در این کشور، اقدامی بیهوده خواهد بود.

پیش از این نیز اسقف "مارگوت کیسمان" روحانی کلیسای پروتستان آلمان با انتقاد از حضور نظامیان این کشور در افغانستان، خواستار پایان این ماموریت شده بود. تا کنون دهها نفر از روحانیان مسیحی به ادامه حضور نظامیان آلمان در افغانستان اعتراض کرده اند.