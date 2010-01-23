چک پولهای 100 هزار تومانی در خودپردازها/ توسعه فعالیت بانک کارگشایی

محمود رضا خاوری در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای قرار دادن چک پولهای 100 هزار تومانی در خودپردازهای بانکی، گفت: از این طریق با افزایش رقم اسکناس سعی می شود تا مردم در صورت نیاز با کمبود پول روبرو نشوند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص افزایش قیمت سکه با توجه به اینکه بانک کارگشایی هرهفته حراج سکه را در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: برای فعالیت بانک کارگشایی برنامه ریزی شده است تا موضوع کار آن به صورت کلی تغییر کند و پرداختن به بحث سکه فقط یکی از اقدامات این بانک باشد.

خاوری ادامه داد: بانکداری خرد که بتواند در خدمت اقتصاد خانواده باشد در حال پی ریزی است و در این بانک متمرکز خواهد شد تا از این طریق بتوانیم قیمت تمام شده پول را برای خانواده کاهش دهیم و از سوی دیگر نیز قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه می توان قسمتی از بارمالی که به عهده تولید کننده ها است را به مصرف کننده منتقل کرد تا تعادل در این بخش به وجود بیاید. از این پس بانک کارگشایی در این دو جهت حرکت خواهد کرد و اگر بازار دچار رکود شود ما با مقامات بورس نیز هماهنگ هستیم و می توانیم از طریق شعب بانک کارگشایی هم سکه عرضه کنیم.