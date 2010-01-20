90 درصد زندانیان تحت آموزش کاهش رفتارهای پرخطر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید آقا صادقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اینک برنامه های 120 گانه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در سطح ندامتگاه های استان اجرا می شود و در ارزیابی ها تاثیر سازنده ای بر مددجویان داشته است.

وی آموزش های دینی و مذهبی را از اصلی ترین راهکارهای اصلاح مجرمین در زندان عنوان کرد و گفت: ارائه این آموزش ها طی سال گذشته بیش از 140 درصد نسبت به مدت مشابه قبل آن افزایش داشته و بیش از 10 هزار نفر زندانی را در طول سال تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت: در راستای اشتغالزایی مددجویان، 56 رشته فنی حرفه ای در قالب 66 کارگاه فعال است و با افزایش 200 درصدی آموزش ها در سال گذشته برای یکهزار و 800 نفر گواهینامه معتبر صادر شده است.

آقاصادقی، اجرای اقدامات روان درمانی در بهبود وضعیت روانی مددجویان را از طرح های موفق این مجموعه دانست و گفت: روان درمانی و اصلاح رفتارهای نامناسب یکی از اساسی ترین برنامه های اصلاحی و تربیتی این مجموعه است که از زمستان سال 87 در قالب طرح روان درمانی و اصلاح رفتار زندانیان در اردوگاه کاردرمانی استان مرکزی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی حدود 200 زندانی را تحت پوشش قرار داد که اینک به 800 نفر افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال افراد تحت پوشش طرح مذکوربه بیش از هزار نفر افزایش یابد.

آقاصادقی با بیان اینکه باید فضای نگهداری زندانیان و تامین نیازهای آنان در این بخش به حد مطلوب و استاندارد برسد، تاکید کرد: در برخی از زندانهای استان از جمله زندان ساوه سرانه هر زندانی تنها سه متر مربع است که این میزان با استانداردهای کشوری ( 12 تا 17 متر مربع برای هر زندانی) فاصله دارد.

وی اضافه کرد: زندان ساوه بیش از 500 زندانی دارد که به منظور افزایش سرانه فضای فیزیکی زندانیان و بهره مند کردن آنان از فضای کافی برای استراحت، عبادت و حرفه آموزی به زودی دو هزار متر مربع فضای جدید در این زندان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه بند نسوان زندانهای استان در اراک با 300 متر مربع وسعت، میزبان حدود 60 زندانی زن است، گفت: اقداماتی برای تغییر کاربری و بهسازی ساختمان قدیمی اداره کل به وسعت سه هزار متر مربع زمین و هزار متر مربع زیربنا برای زندانیان زن در دست انجام است.

آقاصادقی، ایجاد کانون دختران در اراک به ظرفیت 50 مددجو، ساخت بازداشتگاه موقت 150 نفری در اراک، ساخت بخش پذیرش و دفتر اجرای احکام زندان مرکزی، بازرسی مردان و زنان، سالن انتظار، انگشت نگاری، عکاسی، تجهیز تمام واحدهای تحت پوشش به شبکه لن، توسعه و بازسازی سالن ملاقات و ایجاد اتاق کنترل ورودی باجه بانک و اتاقهای اداری مسئولان ملاقات و اتاق مددکاری، بازسازی و زیباسازی بخش های زندان مرکزی اراک و زندانهای تابعه را از جمله اقدامات این نهاد عنوان کرد.