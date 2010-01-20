ساخت ورزشگاه اختصاصی مس رفسنجان با جدیت دنبال می شود

اردشیر سعد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: بزودی بعد از رفع مشکل سند زمین مجموعه ورزشی و دریافت پروانه ساخت سعی می کنیم کار احداث مجموعه ورزشی رفسنجان را در یک برنامه زمانبندی شده آغاز کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید تمام تلاشمان را برای به پایان رساندن هر چه سریعتر این ورزشگاه و استفاده هر چه زودتر مردم از آن به کار خواهیم بست.

وی در خصوص مشکلات مالی باشگاه مس رفسنجان گفت: ما در حال حاضر ضمن بررسی نیازهای این باشگاه، درخواستها و انتظاراتمان را از تیم مس رفسنجان به مسئولان باشگاه ارائه می دهیم و در مجموع بر اساس یک روال منطقی شرایطی ایجاد خواهیم کرد که همه راضی باشند.

سعد محمدی تصریح کرد: طبق قانون امکان حضور دو نماینده در لیگ برتر از یک باشگاه نیست که باید در این رابطه مشکل حقوقی آن را حل کنیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین در رابطه با طرح دو بانده کردن جاده رفسنجان- سرچشمه گفت: با هماهنگی که با اداره راه و ترابری انجام شده کمک خواهیم کرد این پروژه بزودی اجرایی شود.