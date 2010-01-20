پسابهای ارمنستان ارس را آلوده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور بعد از ظهر چهارشنبه که به مناسبت هوای پاک در یکی از مدارس روستای مجیدآباد بخش هوراند شهرستان اهر سخن می گفت، افزود: دغدغه آلودگی محیط زیست باید به عنوان وظیفه بین المللی و ملی مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس سلامتی و محیط زیست سالم را از شاخصهای توسعه کشور دانست و افزود: باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در جامعه نهادینه کنیم.

وی با اشاره به مهمترین چالشهای زیست محیطی در کشور و منطقه گفت: به طور مثال آیا وقتی هزار خودرو شماره گذاری می شود، در قبال آن هزار خودروی فرسوده نیز از رده خارج می کنیم.

فتحی پور با اشاره به مهمترین آلاینده های منطقه ارسباران نیز تصریح کرد: باید در خصوص آلوده شدن رود ارس بر اثر پساب های کشور ارمنستان و همچنین آلاینده های ناشی از فرآوری مس معدن مس سونگون تلاش جدی به عمل آورد.

وی ضمن انتقاد از نبود سیاستی مشخص برای حل معضلات یاد شده افزود: چقدر دراین زمینه ها به فکر تکنولوژی و ارائه راهکار برای جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست که آثار آن نصیب همه انسانها می می شود اهمیت می دهیم.

این نماینده مجلس گفت: استفاده از محیط زیست سالم و هوای پاک حق و حقوق تمام مردم است و نباید آن را پایمال کرد مانند.

وی رعایت اصول زیست محیطی را رعایت حقوق شهروندی دانست و گفت: سیگار کشیدن در منازل و ادارات که علاوه بر خود دیگران هم آزار می بینند و یا معضل ترافیک در کلانشهرها به جای استفاده از حمل ونقل عمومی و نبود پارکینگ از وسایط شخصی استفاده می شود که علاوه بر سروصدا و دودزا بودن باعث ترافیک می شود همه از نکاتی است که می تواند در بحث حقوق شهروندی بررسی گردد .

نماینده مردم کلیبر وهوراند در مجلس یکی از

راهکارهای مهم در داشتن هوای پاک و محیط زیست سالم را آگاهسازی دانست که در این زمینه نقش آموزش

و پرورش و دانشگاه ها و دانش

آمزان ودانشجویان بسیار مهم و کارساز خواهد بود