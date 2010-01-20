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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

هفته یازدهم لیگ والیبال/

صدرنشینی داماش تثبیت شد/ شکست خانگی بانک کشاوزی و سنگ‌آهن

صدرنشینی داماش تثبیت شد/ شکست خانگی بانک کشاوزی و سنگ‌آهن

مهمترین دیدار هفته یازدهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی داماش گیلان در گنبد و تثبیت صدرنشینی این تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های جواهری بازرگانی گنبد و داماش گیلان با نتیجه یک بر 3 به پایان رسید. شاگردان حسین معدنی به واسطه کسب این پیروزی موقعیت خود در صدر جدول رده‎بندی را با 23 امتیاز تثبیت کردند. گنبدی‎ها نیز با شکست امروز 17 امتیازی شدند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم بانک کشاورزی در خانه والیبال و درسه گیم متوالی نتیجه دیدار با برق کرمان را واگذار کرد. ضمن اینکه شاگردان مصطفی کارخانه در سالن امام علی بافق موفق به شکست حریف میزبان خود شدند. نتیجه به دست آمده در دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* جواهری بازرگانی گنبد یک - داماش گیلان 3
(22 بر 25)، (25 بر 22)، (21 بر 25) و (23 بر 25)

* بانک کشاورزی صفر - برق کرمان 3
(20 بر 25)، (23 بر 25) و (15 بر 25)

* سنگ آهن بافق یزد صفر - پتروشیمی بندرامام 3
(14 بر 25)، (22 بر 25) و (20 بر 25)

هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز (چهارشنبه) با برگزاری 4 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد. برنامه این بازی‏ها به شرح زیر است:

* کاله آمل - پرسپولیس تهران (سالن پیامبر اعظم)
* سایپا تهران - خراسان رضوی (خانه والیبال)
* ارومیه - ارتعاشات صنعتی ایران (سالن والیبال ارومیه)
* پیکان تهران - گل گهر سیرجان (خانه والیبال)

کد مطلب 1021011

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