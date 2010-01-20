روزانه 13 هزار تن زباله در استان تهران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید امیرفاتح وحدتی بعداز ظهر چهارشنبه در هملیش روز جهانی هوای پاک نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج در کانون رشد آموزش و پرورش ناحیه سه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: عدم کنترل جمعیت و ساخت و ساز بی رویه و غیرمجاز، به غارت رفتن اراضی ملی، عدم سیاست گذاری بهینه در عرصه مصارف انرژی از جمله عواملی است که باید به آن رسیدگی تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تولید روزانه 13 هزار تن زباله در استان تهران افزود: باید برای دفع و بازیافت این زباله ها فکری اساسی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر 540 هزار واحد صنفی، خدماتی، تولیدی و تجاری مجاز و غیرمجاز در سطح شهر تهران و شهرستانهای استان تهران مشغول به فعالیت هستند که باید با شناسایی واحدهای غیرمجاز آلودگی هوا ناشی از فعالیت برخی از آنها را کاهش داد.

وحدتی بیان داشت: 40 درصد کارمندان کشور و 80 درصد کارمندان امور مالی در تهران مشغول به کار هستند که با افزایش رفت و آمد این افراد، آلودگی ناشی از تردد خودروها در هوا افزایش می یابد.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران عنوان کرد: در مجموع 40 درصد خودرهای کشور در استان تهران به خصوص در شهر تهران تردد می کنند که عامل اصلی آلودگی پایتخت تردد این خودروها است.

وی ادامه داد: این خودروها در شهر تهران روزانه 17 میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند که علاوه بر افزایش آلودگی هوا، انرژی نیز از بین می رود.

این مسئول یادآور شد: بر اساس نتایج شاخص عملکرد محیط زیست، ایران در بین 149 کشور جهان از نظر آلودگی هوا جای دارد که در این رابطه باید فکر اساسی شود.

در این همایش که با همکاری اداره محیط زیست و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج برگزار شد، از 36 دانش آموز، معلم و کارشناس بهدشت آموزش و پرورش کرج که در مسابقه نقاشی با موضوع "اصلاح الگوی مصرف، حقوق شهروندی و هوای پاک" شرکت کرده بودند، تقدیر و تجلیل شد.