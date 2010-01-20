ذخیره سازی 50 هزار تن پرتقال برای شب عید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در ساری افزود: در ایام پایانی سال مازندران عهده دار تامین پرتقال سی استان کشور و تنظیم بازار داخلی میوه شب عید است.

وی خاطرنشان کرد: از میزان 36 هزار تن پرتقال ذخیره سازی کشور 31 هزار تن مربوط به مازندران است.

وی با بیان اینکه در امر ذخیره سازی دو هدف حمایت از تولید و مصرف کننده را مدنظر دارد، گفت: 150 مباشر برای خرید و ذخیره سازی میوه در استان انتخاب و به بانکها نیز معرفی شدند.

وفایی نژاد همچنین در خصوص اعطای تسهیلات به مباشران از سوی بانکها گفت: درخواست 20 میلیارد ریال تسهیلات به مباشران را تا پایان 15 دی ماه داشته که متاسفانه تاکنون تنها چهار میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران از درخواست 100 میلیارد ریال تسهیلات برای صادرکنندگان با اولویت صادرکنندگان میوه در بانک های کشاورزی، تجارت، ملت و صادرات را داشته که بانک ها در این بخش استقبال بهتری داشته اند.

وفایی نژاد با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات باید در زمان خود انجام شود، بیان کرد: عدم قبول سند روستایی و عدم کارشناسی پرونده ها در زمان مقرر و ارسال به بانکها موجب تاخیر در پرداخت تسهیلات خواهد شد.

احمد اصغری، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز در این جلسه با اشاره به صادرات 76 میلیون دلار مرکبات مازندران 9 ماهه گذشته به کشورهای دیگر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه 30 درصد رشد داشته است و مازندران در مقایسه کشور نیز از رشد هفت درصدی برخوردار بوده است.