محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: اگرچه ما بنا به درخواست چندباره مسئولان باشگاه ذوب‎آهن اقدام به اخذ امتیاز برگزاری دوره آتی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا کردیم اما برگزاری این رقابت‎ها در این استان و به میزبانی این باشگاه تحت هر شرایطی منتفی خواهد بود.

وی با انتقاد از چگونگی برخورد مسئولان باشگاه ذوب‎آهن و تکذیب درخواستی که بابت میزبانی این مسابقات داده بودند، تصریح کرد: اینکه این رقابت‏ها کی و کجا برگزار شود، به طور دقیق مشخص نیست. فقط اینکه انصراف اصفهانی‎ها مانع از برگزاری مسابقات در ایران نخواهد شد.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: برای برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا مذاکرات حضوری کاملی با رئیس سازمان تربیت بدنی انجام داده و اتفاقا به نتایج امیدوار کننده‎ای رسیده‎ایم تا بتوانیم به واسطه کمک و حمایت متولیان ورزش ایران، میزبانی شایسته برای سیزدهمین دوره این مسابقات باشیم.

مشحون با رد احتمال میزبانی مشترک تیم‎های مهرام و ذوب‏‎آهن در این دوره از رقابت‎ها تصریح کرد: البته منتظر بازگشت تیم مهرام از محل برگزاری مسابقات جام شیخ راشد دبی (امارات) هستیم تا با مسئولان این تیم هم در خصوص برگزاری رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا مذاکراتی داشته باشیم. اما آنچه مسلم است که اینکه ذوب‎آهن در برگزاری این رقابت‎ها دیگر هیچ نقشی نخواهد داشت. اگرهم بخواهند میزبان باشند، فدراسیون بسکتبال موافقت نخواهد کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: خلف وعده مدیران باشگاه ذوب‎آهن و تکذیب درخواستی که بابت میزبانی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا داشتند ما را نسبت به آنها بدبین کرده است. بنابراین اگر بعد از این در مورد برگزاری مسابقات، به هر شکلی تغییر تصمیم دهند، نمی‎توانیم آن را بپذیریم. فقط اینکه امیدواریم ذوب‎آهن به عنوان یکی از نمایندگان ایران حضوری پرقدرت در مسابقات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس 17 آذرماه وابا که در تهران برگزار شد امتیاز برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا به ایران داده شد. ایران دو سال پیش و در بندرامام نیز میزبان این رقابت‎ها بود.