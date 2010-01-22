محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: اگرچه ما بنا به درخواست چندباره مسئولان باشگاه ذوبآهن اقدام به اخذ امتیاز برگزاری دوره آتی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا کردیم اما برگزاری این رقابتها در این استان و به میزبانی این باشگاه تحت هر شرایطی منتفی خواهد بود.
وی با انتقاد از چگونگی برخورد مسئولان باشگاه ذوبآهن و تکذیب درخواستی که بابت میزبانی این مسابقات داده بودند، تصریح کرد: اینکه این رقابتها کی و کجا برگزار شود، به طور دقیق مشخص نیست. فقط اینکه انصراف اصفهانیها مانع از برگزاری مسابقات در ایران نخواهد شد.
رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: برای برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا مذاکرات حضوری کاملی با رئیس سازمان تربیت بدنی انجام داده و اتفاقا به نتایج امیدوار کنندهای رسیدهایم تا بتوانیم به واسطه کمک و حمایت متولیان ورزش ایران، میزبانی شایسته برای سیزدهمین دوره این مسابقات باشیم.
مشحون با رد احتمال میزبانی مشترک تیمهای مهرام و ذوبآهن در این دوره از رقابتها تصریح کرد: البته منتظر بازگشت تیم مهرام از محل برگزاری مسابقات جام شیخ راشد دبی (امارات) هستیم تا با مسئولان این تیم هم در خصوص برگزاری رقابتهای باشگاههای غرب آسیا مذاکراتی داشته باشیم. اما آنچه مسلم است که اینکه ذوبآهن در برگزاری این رقابتها دیگر هیچ نقشی نخواهد داشت. اگرهم بخواهند میزبان باشند، فدراسیون بسکتبال موافقت نخواهد کرد.
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: خلف وعده مدیران باشگاه ذوبآهن و تکذیب درخواستی که بابت میزبانی مسابقات باشگاههای غرب آسیا داشتند ما را نسبت به آنها بدبین کرده است. بنابراین اگر بعد از این در مورد برگزاری مسابقات، به هر شکلی تغییر تصمیم دهند، نمیتوانیم آن را بپذیریم. فقط اینکه امیدواریم ذوبآهن به عنوان یکی از نمایندگان ایران حضوری پرقدرت در مسابقات داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس 17 آذرماه وابا که در تهران برگزار شد امتیاز برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا به ایران داده شد. ایران دو سال پیش و در بندرامام نیز میزبان این رقابتها بود.
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