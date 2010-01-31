اولتیماتوم معاون وزیر کار به موسسات کاریابی

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از آخرین تصمیمات و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی برای توسعه فعالیت کاریابیها خبر داد و گفت: در راستای توسعه نقش آفرینی کاریابیها در بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور و در قالب برنامه ای، موسسات کاریابی خارج از کشور که عموما خصوصی هم هستند با کاریابیهای فعال در داخل کشور هماهنگ خواهند شد.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه شناسایی نیازها و ظرفیتهای بازار کار از طریق هماهنگی کاریابیهای داخل و خارج از کشور انجام خواهد شد، اظهار داشت: کاریابیهای داخلی نسبت به شناسایی توانایی های داخل و کاریابیهای خارج از کشور نیز نسبت به شناخت ظرفیتهای مختلف در کشورهای خارجی، به صورت متقابل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

حاجی عبدالوهاب بیان داشت: از طریق این همکاری زمینه ارائه آموزشهای مهارتی تکمیلی و فنی و حرفه ای لازم برای تصدی مشاغل نیز به افرادی که توانایی و تخصص لازم برای پذیرش شغل را دارند ارائه خواهد شد و پس از این مراحل بحث اعزام نیروی کار دنبال می شود.

وی در زمینه برنامه جدید وزارت کار برای اعطای مجوز به کاریابیها، اظهار داشت: با این دیدگاه که کاریابیها باید حرفه ای شوند و فقط به دنبال معیشت خود نباشند، برای همه کارجویان دلسوزی کنند و از طرفی افرادی که به آنها مراجعه می کنند را با تمام وجود کمک کنند، روش اعطای مجوزهای جدید با گذشته فرق دارد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: لازم است تا کاریابیها به لحاظ تخصصی نسبت به بازار کار شناخت کافی داشته باشند و ضمن شناسایی فرصتها، نیازهای واقعی بازار را بدانند. در کنار اینها لازم است تا مهارتها و تخصص های مورد نیاز نیز مورد شناسایی واقع شوند.

به گفته حاجی عبدالوهاب، کاریابیها باید ضمن شناسایی نیروهای مستعد آنها را در صورت نیاز به فنی و حرفه ای بفرستند تا آموزشهای تکمیلی مورد نیاز تصدی شغل را ببینند. کارفرمایانی که به دنبال تامین نیروی کار خود از طریق کاریابیها هستند همیشه از نیروهای متخصص و مهارت دیده استقبال می کنند که کاریابیها می توانند با ایجاد این شرایط فضا را برای مراجعه کارفرمایان به خود فراهم کنند.