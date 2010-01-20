نویدکیا و درخشان برترین بازیکن و مربی اخلاق هفته بیست و سوم

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برتر فوتبال ایران ضمن تبریک ایام ولادت با سعادت امام محمد با قر(ع) برترین های اخلاق هفته بیست و سوم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد.

براین اساس، محرم نویدکیا بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان و حمید درخشان سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین به عنوان برترین های اخلاقی هفته بیست و سوم معرفی شدند.

این ستاد همچنین باشگاه راه آهن را به عنوان میزبان برترهفته معرفی کرد و از کانون هواداران این باشگاه تقدیر کرد.

ستاد منشور اخلاقی تیم های استقلال اهواز، ابومسلم خراسان و پرسپولیس را به عنوان تیم هایی بدون اخطار هفته معرفی کرد.

این ستاد، هیئت فوتبال بوشهر را به عنوان هیئت فوتبال برتر و جلال مرادی را به عنوان مسئول برگزاری برتر هفته بیست و سوم اعلام کرد.