بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف آموزش و پرورش در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، ضیاء الله اعزازی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: فرهنگیان پیشنهادات خود را در این خصوص به کمیسیون مذکور ارسال کنند تا در تصویب نهایی آن نظرات و پیشنهادات سازنده موثر و مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید به آموزش و پرورش اهمیت دهیم چرا که بهترین جا برای حل مشکلات کشور آموزش و پرورش است و فرهنگسازی طرح الگوی مصرف نیز باید از مدارس شروع شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: تاکید بر اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری مطلبی شرعی است و ما می خواهیم یکی از آموزه های دینی مان را تقویت کنیم.

اعزازی نقش معلم را در ارتباط با فرهنگ سازی برای جاافتادن اصلاح الگوی مصرف بسیار اساسی برشمرد و تاکید کرد: انتظار این است که معلمان نیز در زندگی خود به طور عملی الگوی مصرفشان را اصلاح کنند تا دانش آموزان نیز بتوانند با الگوگرفتن از آنان در جهت پیشبرد این امر در کشورمان همت داشته باشند.