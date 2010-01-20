برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای تیتر فجر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اوایل انقلاب تاکنون در بهمن ماه و ایام دهه فجر، جشنواره های مختلفی ازجمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر، شعر فجر و موسیقی فجر برگزار می شودکه جای رسانه ها در این جشنواره ها خالی است.
وی افزود: بر این اساس نخستین جشنواره منطقه ای تیتر فجر به صورت ویژه و از بخش های جنبی جشنواره تیتر برتر که برگزاری آن قبلا اطلاع رسانی شده است، برگزار می شود.
احمدی منش گفت: این جشنواره ها در دو بخش اصلی مطبوعات و خبرگزاری ها و روابط عمومی ها برگزار می گردد.
وی اضافه کرد: تیتر ویژه نماز، اصلاح الگوی مصرف و تیتر فجر (انقلاب) از بخش های جنبی این جشنواره است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان باید اصل آثار خود را به همراه تاییدیه مدیر مسئول یا سردبیر ارسال نمایند و در قسمت بالای برگA4، مشخصات، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام نشریه و شماره تماس دقیق خبرنگار را نوشته و بخشی را که داوطلب شرکت در آن باشند را مشخص و نیمه دوم برگ A4 جهت ارزیابی داوران خالی باشد.
وی همچنین با تاکید بر نقش قلم و خبرنگاران در به پیروزی رسیدن و ثبت وقایع انقلاب، ابراز امیدواری کرد که این جشنواره سال آینده به صورت ملی و به نام جشنواره تیتر فجر، سراسری برگزار شود.
وی افزود: از دیگر بخشهای جشنواره تیتر برتر برگزاری کارگاه های آموزش روزنامه نگاری و برگزاری دومین نمایشگاه تیتر برتر که 30 اثر برگزیده انتخاب می شود، است.
احمدی منش اظهار داشت: استانهای گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل در این جشنواره شرکت می کنند.
وی گفت: صدا و سیمای آذربایجان شرقی، شورای اسلامی استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در این جشنواره مشارکت دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه از برگزاری نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" در تبریز خبر داد و افزود: کاریکاتور به کمک عناصر بصری که زبان بین المللی بوده ، حد و مرزی را نمی شناسد و با این هنر می توان با ملل مختلف دنیا ارتباط برقرار کرد.
وی افزود: هنرمندان کاریکاتور می توانند با خلاقیتی ویژه پیام های خود را در قالب کاریکاتور بیان کنند.
احمدی منش جایگاه هنر کاریکاتور را در تبریز بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: هنرمندان آذربایجانی در عرصه کاریکاتور همواره خوب درخشیده و در سطح جهانی از موقعیت مناسبی برخوردار هستند.
وی برگزاری جشنواره های کاریکاتور را در شناسایی پتانسیل های موجود در این عرصه و ارتباط با سایر ملل از طریق هنر، بسیار پراهمیت دانست و گفت: در نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز 340 هنرمند با یک هزار و 21 اثر از 37 کشور جهان حضور یافته اند.
احمدی منش افزود: جشنواره بین المللی کاریکاتور "اصلاح الگوی مصرف" هفتم بهمن ماه امسال در خانه هنر تبریز برگزار می شود.
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