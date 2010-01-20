برگزاری نخستین جشنواره منطقه ای تیتر فجر در تبریز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان باید اصل آثار خود را به همراه تاییدیه مدیر مسئول یا سردبیر ارسال نمایند و در قسمت بالای برگ

وی اضافه کرد: تیتر ویژه نماز، اصلاح الگوی مصرف و تیتر فجر (انقلاب) از بخش های جنبی این جشنواره است.

احمدی منش گفت: این جشنواره ها در دو بخش اصلی مطبوعات و خبرگزاری ها و روابط عمومی ها برگزار می گردد.

وی افزود: بر این اساس نخستین جشنواره منطقه ای تیتر فجر به صورت ویژه و از بخش های جنبی جشنواره تیتر برتر که برگزاری آن قبلا اطلاع رسانی شده است، برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اوایل انقلاب تاکنون در بهمن ماه و ایام دهه فجر، جشنواره های مختلفی ازجمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر، شعر فجر و موسیقی فجر برگزار می شودکه جای رسانه ها در این جشنواره ها خالی است.

وی همچنین با تاکید بر نقش قلم و خبرنگاران در به پیروزی رسیدن و ثبت وقایع انقلاب، ‌ابراز امیدواری کرد که این جشنواره سال آینده به صورت ملی و به نام جشنواره تیتر فجر، سراسری برگزار شود.

وی افزود: از دیگر بخشهای جشنواره تیتر برتر برگزاری کارگاه های آموزش روزنامه نگاری و برگزاری دومین نمایشگاه تیتر برتر که 30 اثر برگزیده انتخاب می شود، است.

احمدی منش اظهار داشت: استانهای گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل در این جشنواره شرکت می کنند.

وی گفت: صدا و سیمای آذربایجان شرقی، شورای اسلامی استان، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در این جشنواره مشارکت دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه از برگزاری نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" در تبریز خبر داد و افزود: کاریکاتور به کمک عناصر بصری که زبان بین المللی بوده ، حد و مرزی را نمی شناسد و با این هنر می توان با ملل مختلف دنیا ارتباط برقرار کرد.

وی افزود: هنرمندان کاریکاتور می توانند با خلاقیتی ویژه پیام های خود را در قالب کاریکاتور بیان کنند.

احمدی منش جایگاه هنر کاریکاتور را در تبریز بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: هنرمندان آذربایجانی در عرصه کاریکاتور همواره خوب درخشیده و در سطح جهانی از موقعیت مناسبی برخوردار هستند.

وی برگزاری جشنواره های کاریکاتور را در شناسایی پتانسیل های موجود در این عرصه و ارتباط با سایر ملل از طریق هنر، بسیار پراهمیت دانست و گفت: در نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز 340 هنرمند با یک هزار و 21 اثر از 37 کشور جهان حضور یافته اند.

احمدی منش افزود: جشنواره بین المللی کاریکاتور "اصلاح الگوی مصرف" هفتم بهمن ماه امسال در خانه هنر تبریز برگزار می شود.