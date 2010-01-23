می خواهم دوباره پیراهن تیم ملی را بر تن کنم

مسعود اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی‌گیران تیم نفت از آغاز این رقابتها هر هفته تمرینات سخت و برنامه ریزی شده را به صورت متمر کز زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال کردند.

وی ادامه داد: با این تمرینات سخت، منظم و برنامه ریزی شده از سوی کادر فنی، کسب این موفقیت و قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد دور از دسترس نبود و ما به حق خود رسیدیم.

اسماعیل پور تصریح کرد: خیلی دوست داشتم تا در دیدارهای نیمه نهایی و نهایی به میدان بروم اما به هرحال کادر فنی صلاح دید تا مراد محمدی در این دیدارها به میدان برود ومن نیز تابع تصمیم کادر فنی هستم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای حضور در رقابتهای جام تختی تمرینات خود را در جویبار آغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم با درخشش در این رقابتها نظر کادر فنی را برای حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه در اسفندماه بدست بیاورم و در آینده در رویدادهای مهم به میدان بروم.