انصاریفرد، دوانی و کادر فنی ابومسلم مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش خبرنگارمهر، علی کاظمی دبیر سازمان لیگ برتر با ارسال نامه های جداگانه ای از محمد دوانی رئیس هیئت فوتبال بوشهر به جهت میزبانی شایسته دیدار تیم های شاهین بوشهر و پرسپولیس و محمد حسن انصاریفرد به جهت میزبانی خوب و رفتار تحسین برانگیز هواداران این تیم در دیدار با ابومسلم خراسان تقدیر کرد.

دبیر سازمان لیگ برتر فوتبال همچنین در نامه ای خطاب به مهدی زمان مدیرعامل باشگاه ابومسلم مراتب قدردانی ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ را از آقایان محمد زاده و پرویز مظلومی سرپرست و سرمربی ابومسلم اعلام کرد. این ستاد همچنین از فرشاد بهادرانی بازیکن این تیم به جهت رفتار شایسته در دیدار برابر راه آهن تقدیر کرد.